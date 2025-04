Oczyszczanie i demakijaż - najważniejszy krok w pielęgnacji?

Wszystkie marzymy o idealnie gładkiej skórze, pełnej zdrowego blasku. Jednak nie da się osiągnąć efektu „glow” bez regularnego i dokładnego oczyszczania cery. Każdego dnia, niezależnie od tego, czy mamy makijaż, czy nie, na twarzy zbiera się mnóstwo zanieczyszczeń. Osiadają na niej m.in. resztki kurzu, smogu, drobnoustroje, a dodatkowo sama w sobie wydziela też sebum, przez co na jej powierzchni tworzy się niewidzialna powłoka.

Ta „bariera” nie jest w stanie przepuścić w głąb składników aktywnych z kosmetyków, więc bez oczyszczenia skóry każdy etap pielęgnacji traci na skuteczności. Co więcej, nadmiar zanieczyszczeń może blokować pory, co sprzyja powstawaniu zaskórników, niedoskonałości, a nawet stanów zapalnych. Warto przypomnieć, że dokładne oczyszczanie skóry i demakijaż to pierwszy etap wszystkich zabiegów wykonywanych w gabinetach kosmetycznych, dlatego jeśli chcemy dbać o siebie jak profesjonalistki, nie możemy pomijać tego rytuału. Aby jednak zapewnić cerze najlepsze oczyszczenie warto stosować nawet kilka produktów, w tym m.in. płyn micelarny, emulsję do mycia twarzy czy peeling. Warto też odpowiednio dopasować je do potrzeb swojej cery. Oto produkty, które nie tylko dogłębnie oczyszczają, ale także sprawiają, że skóra jest przyjemnie odświeżona i miękka w dotyku.

POGROMCY ZASKÓRNIKÓW

Te płatki to idealny wybór do skóry normalnej w kierunku tłustej. Są delikatnie nawilżone, a wśród substancji aktywnych zawierają 2% kwas salicylowy i glikolowy, mocznik oraz ekstrakty roślinne. Dzięki temu pomagają zmniejszyć wydzielanie sebum oraz złuszczają martwe komórek naskórka, a jednocześnie działają zmiękczająco i nawilżająco. Ich regularne użycie zapobiega powstawaniu zaskórników. Stosowanie płatków wzmacnia aktywne działanie pozostałych preparatów nakładanych podczas porannej i wieczornej pielęgnacji. Stosuje się je na oczyszczoną i osuszoną skórę zamiast toniku, skupiając się zwłaszcza na obszarach, które mają skłonność do zanieczyszczania i gromadzenia sebum. To najprostszy sposób na cerę bez zaskórników.

Wypróbuj: ZO® SKIN HEALTH COMPLEXION RENEWAL PADS, 270 zł/60 szt.

SZYBKIE ROZŚWIETLENIE

Ten łagodny peeling został opracowany z myślą o wszystkich typach skóry, w tym wrażliwej. Ma bogatą, kremową konsystencję, dzięki czemu zapewnia wyjątkowy komfort aplikacji. Zawiera naturalne drobinki złuszczające pochodzące z pestek moreli (pozyskane metodą upcyklingu), które skutecznie eliminują martwe komórki naskórka. Po użyciu kosmetyku skóra staje się idealnie wygładzona, miękka i oczyszczona, bez uczucia ściągnięcia według 100% użytkowników*.

Wypróbuj: NUXE VERY ROSE Rozświetlający peeling złuszczający, 122 zł/75 ml

WSPARCIE DLA NAJDELIKATNIEJSZEJ SKÓRY

To mydło skutecznie oczyszcza, nie narusza naturalnej bariery ochronnej skóry, ma działanie silnie łagodzące i nawilżające na skórę. Jest wegańskie i zawiera 97% składników pochodzenia naturalnego. Świetnie sprawdzi się do pielęgnacji skóry suchej, wrażliwej, podrażnionej i skłonnej do alergii. Produkt został przetestowany dermatologicznie, również pod kątem Atopowego Zapalenia Skóry (AZS). Zawiera drogocenny olej z wiesiołka, który m.in. silnie nawilża, wzmacnia bariery ochronne skóry, reguluje wydzielanie sebum oraz łagodzi podrażnienia. To idealne wsparcie dla mikrobiomu skóry i sprzymierzeniec w codziennej pielęgnacji.

Wypróbuj: BARWA Hipoalergiczne Tradycyjne Polskie Szare Mydło z olejem z wiesiołka, 12,99 zł/500 ml

NAWILŻENIE I UKOJENIE

Emulsja do mycia twarzy, która delikatnie i skutecznie oczyszcza skórę z zanieczyszczeń. Przywraca odpowiedni poziom nawilżenia, nie zaburza bariery hydro-lipoidowej, ani nie pozostawia uczucia ściągnięcia. Kosmetyk zawiera rewolucyjną technologię HERO 3[PEP]TM. Opiera się ona na synergicznym działaniu 3 rodzajów peptydów, które pobudzają procesy regeneracyjne skóry, a także erytrolu, zapobiegającym przed przesuszeniem oraz prebiotykach pozwalających utrzymać równowagę mikrobiomu. W składzie emulsji znajdują się też pantenol i alantoina, które działają łagodząco i zapobiegają nadmiernej utracie wody. Dzięki temu kosmetyk zapewnia wielowymiarową i skuteczną pielęgnację oraz sprawia, że cera wygląda zdrowo i promiennie.

Wypróbuj: PERFECTA SKIN MAŁGORZATA KOŻUCHOWSKA Nawilżająca emulsja do mycia twarzy, 26,99 zł/300 ml

OCZYSZCZANIE 3w1

Płyn micelarny, który łączy wyjątkowo łagodny kompleks oczyszczający z kwasem hialuronowym i innymi składnikami nawilżającymi. Dzięki temu nie tylko pomaga pozbyć się zanieczyszczeń, ale także pomaga skórze utrzymać optymalny poziom nawilżenia. Pozostawia ją czystą, odświeżoną i miękką. Jest odpowiedni do cery wrażliwej i skóry wokół oczu, dzięki temu, że , a także zmniejsza wydzielanie sebum jest odpowiedni także do skóry tłustej i mieszanej. Ten płyn micelarny aż u 81% badanych poprawił poziom nawilżenia skóry. Według korneometru, czyli przyrządu do pomiaru nawilżenia skóry, średni wzrost wynosił aż 12%*. Odpowiedni do codziennego stosowania.

Wypróbuj: Eucerin DermatoCLEAN Hyaluron Płyn micelarny 3w1, 57,99 zł/400 ml, dostępny w drogeriach Super-Pharm i na superpharm.pl