Ekskluzywna premiera z wybranymi gwiazdami. A ciuchy już odsprzedają! I to WIELOKROTNIE drożej. Wstyd?

Miało być luksusowo i z klasą, a wyszło jak zwykle. Tłum "milionerek", masa celebrytek oraz influencerek, które mało nie pozabijały się o ubrania i dodatki polskiej projektantki Magdy Butrym. Impreza dla wybranych koleżanek i "zaprzyjaźnionych mediów" pokazała, że "wielka moda" nie różni się niczym innym od tego, co jeszcze parę lat temu działo się w znanych dyskontach, kiedy na półkach pojawiały się torebki polskiej firmy galanteryjnej.

Dantejskie sceny i totalne zezwierzęcenie na imprezie Magda Butrym x H&M

Na wydarzeniu nie zabrakło dantejskich scen. Przepychanki, wyrywanie sobie ubrań, a także ochrona, która musiała interweniować to tylko czubek góry lodowej. Czy ludzie, którzy kreują siebie w mediach na tych będących na poziomie wyższym niż zwykli śmiertelnicy, widząc kolekcję Butrym postradali rozumy? Osoba obecna na premierze wyjawiła "Super Expressowi", że elegancka premiera z boku wyglądała, jak walka kiboli.

Kobiety, które uchodzą za milionerki, bogaczki, dosłownie wyrywały sobie te ciuchy. Walka o rajstopy czy torebkę wyglądała prawie jak zamieszki kiboli na stadionie. Nigdy nie widziałem czegoś takiego - mówi nam osoba obecna na premierze kolekcji Magda Butrym x H&M.

"Milionerzy" fatałaszki kupowali dla zysku

"Fani" Butrym jej najnowsze ubrania i dodatki kupowali jednak nie po to, aby włożyć je do szafy czy nosić na co dzień, ale po to, by sprzedać je z zyskiem na popularnej platformie sprzedażowej. W sieci już można zobaczyć, że zakupione przez celebrytów fatałaszki można kupić za wielokrotność ceny podstawowej. Wychodzi więc na to, że zaproszenie na event było dla nich nie przyjemnością, a intratnym biznesem. Tacy to mają łeb do interesów!

