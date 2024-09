Dodaję 3 łyżki do wiadra z wodą i myję panele. Lśnią bez smug nawet przez tydzień

Mycie paneli to wbrew pozorom spore wyzwanie. Przede wszystkim należy zadbać o to, aby je dokładnie wyczyścić, ale też zrobić to w taki sposób, by nie było widać na nich smug i zacieków. Niedokładnie mycie paneli może sprawić również, że z czasem zaczną matowieć. Wówczas każdy szuka odpowiedzi na pytanie: czym myć panele, aby lśniły bez smug? W tym celu warto przygotować domowy płyn do mycia paneli. Przygotuj w wiadrze lub misce około 3 litry ciepłej wody, wlej do niej pół szklanki octu i dodaj do niego 3 łyżki płynu do płukania tkanin. Tak przygotowany roztwór nie tylko skutecznie umyje podłogę, ale także nada jej blasku i sprawi, że będą czyste nawet przez tydzień. Otóż płyn zmiękczający ma działanie antystatyczne, więc będzie odpychać od podłoża kurz. Dodatkowo nada piękny zapach, który będzie unosić się w pomieszczeniu.

Jak myć panele, aby nie było na nich zacieków i smug?

Podczas mycia paneli nie tylko sam płyn ma duże znaczenie. Tu kluczowe są te trzy zasady. Po pierwsze, zanim zaczniesz myć panele na mokro, wcześniej je odkurz, aby usunąć z nich kurz i piasek. Po drugie, jak już wcześniej wspomnieliśmy - dokładnie wyżymaj mopa lub ściereczkę, którymi myjesz swoje podłogi. Będą szybciej schły. Ostatnią zasadą mycia paneli bez smug jest robienie tego zgodnie z kierunkiem ich ułożenia. Dzięki temu nie zobaczysz na nich smug i nie będziesz musiał ich polerować na sucho.