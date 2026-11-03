Pogoda na 11 listopada. Czy czeka nas typowo jesienna aura w Święto Niepodległości?

W Narodowe Święto Niepodległości, które przypada 11 listopada, czeka nas klasyczna dla tego miesiąca jesienna pogoda.

W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą około 7 stopni Celsjusza, jednak w nocy i o poranku temperatura spadnie w okolice 0 stopni.

Osoby wybierające się na uroczystości powinny nastawić się na niskie temperatury oraz spore zachmurzenie.

Pogoda w listopadzie bywa niezwykle kapryśna. Zdarza się, że po słonecznym dniu następuje gwałtowne załamanie aury, przynoszące chłód, wilgoć oraz silne podmuchy wiatru. Z tego powodu Polacy już teraz szukają informacji o prognozach na 11 listopada. Część z nich zamierza wówczas uczestniczyć w oficjalnych uroczystościach z okazji Święta Niepodległości, inni planują wziąć urlop w pracy i przedłużyć sobie wypoczynek, a niektórzy po prostu chcą wykorzystać wolny czas na zwykły spacer.

Pogoda na 11 listopada. Jaka temperatura czeka nas tego dnia?

Wstępne prognozy meteorologów wskazują, że w Dzień Niepodległości w ciągu dnia termometry wskażą około 7 stopni Celsjusza. Zdecydowanego spadku temperatur należy spodziewać się w godzinach porannych oraz wieczornych, kiedy to słupki rtęci zrównają się niemal z poziomem 0 stopni. Taka aura z pewnością nie sprzyja długim wędrówkom w cienkiej odzieży. Osoby planujące kilkugodzinny pobyt na świeżym powietrzu powinny koniecznie zaopatrzyć się w odpowiednie buty, szalik i grubą kurtkę.

Opady deszczu i śniegu w Święto Niepodległości?Prognoza na 11 listopada

Nieco bardziej optymistycznie wyglądają obecne przewidywania synoptyków w kwestii ewentualnych opadów. Aktualne dane pokazują, że szanse na deszcz w ciągu dnia pozostają stosunkowo niewielkie. Na niebie będzie utrzymywać się duże zachmurzenie, choć nie oznacza to konieczności noszenia parasoli w każdym regionie. Mimo wszystko synoptycy nie wykluczają wystąpienia przelotnej mżawki, a w zimniejszych częściach Polski nawet deszczu ze śniegiem. Odmienne warunki zapanują na terenach górskich, które w przeciwieństwie do nizin mogą doświadczyć lokalnych opadów samego śniegu.

Długoterminowa prognoza pogody na 11 listopada może jeszcze ulec zmianie

Należy mieć na uwadze, że od 11 listopada dzieli nas jeszcze parę dni, a wyliczenia długoterminowe obarczone są pewnym ryzykiem błędu. Synoptycy na bieżąco korygują modele pogodowe, co sprawia, że warto systematycznie sprawdzać najnowsze doniesienia. W tym momencie najlepiej przygotować się po prostu na pochmurny i zimny dzień. Grubsze ubrania będą tego dnia niezbędne, natomiast tuż przed opuszczeniem mieszkania dobrze jest zweryfikować bieżące komunikaty dla swojego regionu.

Ulubiony przysmak rzeszowian z 11 listopada

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