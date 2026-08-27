Wymieszaj z wodą i wsmaruj w brudną kabinę prysznicową. Babcina pasta rozpuści kamień i osady. Kabina prysznicowa będzie tak czysta, że będzie można się w niej przeglądać

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-08-27 9:11

Jak usunąć osady oraz kamień z kabiny prysznicowej? Zabrudzenia z wody nie należą to najłatwiejszych podczas czyszczenia. Wieloletnie użytkowanie kabiny prysznicowej sprawia, że w zakamarkach i a szybie pojawia się warstwa kamienia oraz zacieki. Nie wygląda to estetycznie, ale ich usunięcie jest problematyczne. Ten domowy sposób nie tylko delikatnie zetrze kamień z kabiny prysznicowej, ale także usunie osady z mydła. Sposób na czyszczenie kabiny prysznicowej.

Kobieta w gumowych rękawicach myje gąbką kabinę prysznicową. O domowych sposobach na kamień przeczytasz na SE.
Autor: Shutterstock
  • Kabina prysznicowa to prawdziwa zmora w walce z kamieniem i osadami z mydła, które często nie poddają się zwykłym środkom.
  • Odkryj zaskakująco proste, domowe metody na uporanie się z brudem, wykorzystując moc sody oczyszczonej lub pasty do zębów.
  • Zastanawiasz się, jak uzyskać idealnie czystą szybę bez zacieków? Poznaj genialny trik z produktem ze zmywarki, który sprawi, że kabina będzie lśnić!

Domowy sposób na czyszczenie kabiny prysznicowej. Jak usunąć kamień oraz osady?

Kamień oraz osady z mydła należą do jednych z najbardziej trudnych w usuwaniu zabrudzeń. Popularny kamień to nic innego jak związki mineralny, głównie wapnia i magnezu, które wytrącają się z wody. Kamień osadza na się wszelkich przedmiotach mających regularny kontakt w wodą i w czasem zaczyna tworzyć grubą warstwę, z która nie dają sobie rady nawet najlepsze detergenty. Kabina prysznicowa to jedno z tych miejsc, które bardzo szybko pokrywa się tego rodzaju zabrudzeniami. Na szybie najczęściej pojawiają się zacieki, a w zakamarkach osadza się właśnie kamień. Wiele osób zwraca uwagę, że nawet regularnie czyszczenie kabiny prysznicowej nie zapobiega jej brudzeniu się. Jak zatem usunąć kamień i zacieki z kabiny prysznicowej?

Do usuwania kamienia eksperci najczęściej polecają domowe sposoby. W przypadku kabiny najlepiej sprawdzą się gęste środki, które można wetrzeć w szczeliny prysznica i pozostawić na dłuższy czas, aby zaczęły działać. Najbardziej powszechnym środkiem tego typu jest soda oczyszczona. Dzięki swoim właściwościom delikatnie rozpuszcza i usuwa warstwę kamienia. Działa także przeciwbakteryjnie, co sprawia, że ogranicza ona ryzyko pojawienia się pleśni. Wystarczy, że sodę oczyszczoną wymieszasz z wodą w równych proporcjach, aby powstała gęsta pasta i wetrzesz w najbardziej brudne miejsca. Odczekaj około 30 minut, a następnie przemyj wszystko ciepłą wodą. Innym sposobem na pozbycie się kamienia z kabiny prysznicowej jest zwykła pasta do zębów. Ważne, aby była to klasyczna pasta do zębów, a nie ta smakowa dla dzieci. Pasta do zębów zawiera delikatnie substancje ścierne, dzięki czemu rewelacyjnie usuwa zacieki oraz niewielkie osady z kamienia. Delikatnie wetrzyj pastę do zębów w zabrudzenia, a następnie poszoruj. Już po jednym takim zabiegu kabina będzie wyraźnie czystsza.

Jak doczyścić szybę kabiny prysznicowej? Ten sposób sprawi, że nie będzie na niej ani jednego zacieku

Jednym z największych wyzwań czyszczenia kabiny prysznicowej jest mycie szybie. To właśnie na niej zbiera się największa ilość zacieków. Wiele osób do czyszczenia szyby z kabiny prysznicowej używa płyny do szyb. Niestety, często jest on zbyt słaby, aby usunąć takie zabrudzenia. Świetnym sposobem może okazać się kapsułka do zmywarki. W ciepłej wodzie rozpuść jedną tabletkę do zmywarki i przetrzyj nią całą szybę. Kapsułki do zmywarki zawierają środki usuwające zacieki i osady z delikatnych powierzchni, a także doskonale nabłyszczają. Szyba będzie idealnie czysta i lśniąca. 

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CZYSZCZENIE KABINY PRYSZNICOWEJ