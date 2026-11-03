Tajemnicze maszyny pojawiły się nad Wisłą. Trzaskowski: "To przygotowania do czwartej linii metra"

Linia metra M2 w Warszawie na ostatniej prostej

Prace budowlane na głównym fragmencie drugiej linii warszawskiego metra powoli dobiegają końca. Na odcinku położonym na Bemowie rozpoczęły się już przejazdy testowe pociągów, które są niezbędnym krokiem do uzyskania wymaganych pozwoleń oraz pozytywnych odbiorów technicznych w kolejnym etapie inwestycji.

Zakończono również budowę trzech nowych przystanków na tej trasie, którymi są Lazurowa, Chrzanów oraz Karolin. Zgodnie z założeniami pierwsi pasażerowie skorzystają z nowego odcinka już na początku 2027 roku, o ile cały proces przebiegnie bez zakłóceń.

Równolegle na zachodnim końcu tej nitki finalizowana jest inwestycja związana ze Stacją Techniczno-Postojową Mory. Obiekt ten będzie pełnił funkcję specjalnej zajezdni i miejsca postoju dla składów obsługujących podziemną kolejkę.

Rafał Trzaskowski zapowiada budowę linii metra M4

Stołeczny ratusz od razu przechodzi do realizacji następnych projektów komunikacyjnych. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wyjaśnił niedawno, że zauważone na wysokości ulicy Gwiaździstej urządzenia wiertnicze realizują prace przygotowawcze pod budowę czwartej linii metra. Nowa trasa M4, wzorem drugiej linii, będzie przebiegać pod dnem Wisły, co wymusza przeprowadzenie wcześniejszych, szczegółowych badań gruntu w pobliżu rzeki.

„Łącznie na całej przyszłej trasie wykonamy niemal 1000 takich odwiertów - w tej chwili jesteśmy praktycznie na półmetku tego procesu” — zapowiada prezydent Rafał Trzaskowski.

Zaplanowany szlak czwartej linii połączy ze sobą Wilanów i Białołękę, prowadząc składy między innymi przez teren Mokotowa, Ochoty oraz Woli.

Wieloletnie plany ratusza zakładają również dalszą rozbudowę istniejącej sieci. W perspektywie najbliższych lat druga linia metra ma zostać wydłużona do Ursusa, a dodatkowo powstanie trasa M3 prowadząca ze stacji Stadion Narodowy w okolice ulic Żwirki i Wigury.

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