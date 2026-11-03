To pytanie dotyczy każdego właściciela psa. Czy można pochować pupila w swoim ogródku? Jest tylko jedna opcja

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-11-03 13:53

Śmierć pupila to jedno z najbardziej traumatycznych doświadczeń w życiu każdego właściciela. W końcu był dla nas jak członek rodziny. W tych trudnych momentach wiele osób zadaje sobie pytanie, czy może pochować swojego psa w przydomowym ogródku. Otóż w przypadku śmierci psa mamy tak naprawdę tylko jedną opcję.

Dłoń osoby trzymającej łapę psa. O przepisach dotyczących pochówku zwierząt domowych przeczytasz na SE.
Autor: Pbxstudio/ Shutterstock
  • Utrata ukochanego psa to bolesne doświadczenie, które często skłania do pytania: czy można pochować pupila we własnym ogrodzie?
  • Polskie prawo jednoznacznie zakazuje grzebania zwierząt w przydomowych ogródkach, głównie ze względów sanitarnych i środowiskowych.
  • Odkryj, jakie legalne alternatywy są dostępne, aby godnie pożegnać czworonożnego przyjaciela i uniknąć konsekwencji prawnych.

Czy można pochować psa w swoim ogródku?

Utrata psa to znacznie więcej niż pożegnanie ze zwierzęciem domowym. To strata członka rodziny, najlepszego przyjaciela i wiernego towarzysza, który przez lata był integralną częścią naszego życia. Bezwarunkowa miłość i stała obecność psa tworzą więź, której zerwanie jest głęboko bolesne. To koniec pewnej epoki, ucięcie niezwykłej więzi, która często jest równie silna, a czasem nawet silniejsza, niż ta z ludzkimi członkami rodziny. Dla właściciela, odejście czworonożnego przyjaciela oznacza głęboki, wielowymiarowy ból i pustkę, która dotyka niemal każdej sfery życia. W tym trudnym momencie każdy właściciel musi podjąć kolejne kroki, aby pożegnać swojego psa z należytą godnością. Wtedy pojawia się chęć pochowania ciała zwierzęcia gdzieś blisko. Jednak czy można pochować psa w ogródku?

To pytanie dotyczy każdego właściciela. Śmierć psa i co dalej?

W Polsce, generalnie, zakazane jest grzebanie zwierząt domowych na własnym podwórku, w ogrodzie czy na terenach zielonych. Przepisy te wynikają z Ustawy o ochronie zwierząt oraz rozporządzeń dotyczących utylizacji ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego. Głównym powodem są względy sanitarne i środowiskowe. Zwłoki zwierząt, szczególnie większych, mogą stanowić źródło zanieczyszczenia wód gruntowych, a także rozprzestrzeniania się chorób. Leki, którymi zwierzę było leczone lub uśpione, również mogą przedostać się do środowiska. I choć zapewne wielu właścicieli wolałoby pochować swojego pupila gdzieś blisko domu, to nie pozwala na to prawo w naszym kraju. To jak w takim razie należy postępować po śmierci psa? Większość klinik weterynaryjnych oferuje usługę odbioru zwłok i ich przekazania do specjalistycznych zakładów utylizacyjnych. Jest to najbardziej powszechne i zgodne z prawem rozwiązanie, choć często jest to forma zbiorowej kremacji lub utylizacji.

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