Róże to duma ogrodu, lecz bez odpowiedniego zabezpieczenia na zimę mogą nie przetrwać mrozów, co uniemożliwi wiosenne kwitnienie.

Kluczowym zabiegiem jest kopczykowanie korzeni do 1 grudnia, które chroni system korzeniowy przed przemarznięciem i suszą fizjologiczną.

Dowiedz się, jak prawidłowo okryć pędy agrowłókniną i dlaczego użycie folii może okazać się dla Twoich róż katastrofalne.

Sposób na zabezpieczenie róż na zimę. Co zrobić, aby przetrwały mrozy?

Nie ma wątpliwości, że wśród ulubionych kwiatów w polskich ogrodach, zdecydowanie rządzą róże. A z racji, że piękne róże to duma każdego ogrodnika i każdej ogrodniczki, warto wiedzieć, jak o nie dbać, aby bujnie obsypały się kwiatami, które przez długi czas będą cieszyć oko. Oczywiście teraz wszystkie rośliny ogrodowe weszły w fazę spoczynku i nie kwitną. Jednak nie oznacza to, że można zaprzestać dalszej pielęgnacji krzewów róż. Wręcz przeciwnie - to właśnie teraz jest najlepszy czas, aby zadbać o nie i przygotować je na zbliżającą się zimę. Bez tego mogą obumrzeć i wiosną już nie zakwitną. A jak zabezpieczyć róże w ogrodzie na zimę? Z pewnością trzeba osłonić ich korzenie przed przymarzaniem i usychaniem. W tym celu wykonuje się kopczykowanie krzewów róż.

Masz czas do 1 grudnia, aby zabezpieczyć róże w ogrodzie na zimę. Podsyp obficie wokół korzeni krzewu, a wiosną zachwyci bujnym rozkwitem

Jednym z najważniejszych zabiegów w pielęgnacji róż ogrodowych jesienią jest zabezpieczanie ich korzeni przed mrozem. Najlepiej jest to wykonać do 1 grudnia, zanim nadejdą mrozy. Głównym celem kopczykowania jest ochrona systemu korzeniowego i nasady pędów przed przemarznięciem. Dzięki temu nawet jeśli część nadziemna ucierpi, roślina będzie miała szansę odbić od podstawy i zakwitnąć w kolejnym sezonie. Kopczykowanie polega na usypaniu kopca z materiału izolacyjnego wokół podstawy krzewu. Jak to wykonać prawidłowo? Wokół korzeni róż należy usypać niewielki kopczyk z torfu, kory lub pociętych liści i gałązek. W ten sposób tworzy się zewnętrzną warstwę chroniącą korzenie przed mrozami i wiatrami. Dodatkowo kopczykowanie zatrzymuje wilgoć w zimie i chroni przez susza fizjologiczną. Kopczyki wiosną się usuwa zastępując je kompostowymi nawozami.

Okrywanie pędów róż na zimę

Ostatnim krokiem w przygotowywaniu róży do zimy jest okrywanie pędów. Możesz do tego wykorzystać agrowłókninę lub maty słomiane. Szczelnie owiń krze dbając, by miał odpowiednią ilość powietrza. W internecie możesz znaleźć porady na okrywanie krzewów folią. Nigdy tego nie rób. Folia powoduje, że wewnątrz okrycia powstaje ciepły i wilgotny mikroklimat, który nie będzie korzystny dla roślin. W przypadków róż pnących wystarczy, że delikatnie przykryjesz je kołderką z liści lub kory.

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