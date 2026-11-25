Twoja skóra naprawdę nie potrzebuje wszystkiego, co widzisz w internecie

Zacznij od małego eksperymentu. Wyjmij kosmetyki, których aktualnie używasz, i spróbuj odpowiedzieć sobie na trzy pytania: co mi służy, po czym moja skóra reaguje gorzej i czego faktycznie brakuje mi w codziennej pielęgnacji?

Może się okazać, że masz już trzy sera nawilżające, ale brakuje Ci jednego kremu, który naprawdę ukoi skórę. Albo wręcz przeciwnie – regularnie sięgasz po kosmetyki złuszczające, choć cera piecze już przy nakładaniu najprostszego produktu łagodzącego.

I właśnie tutaj zaczyna się świadoma pielęgnacja. Zamiast szukać kolejnego kosmetyku z obietnicą spektakularnych efektów, warto najpierw zrozumieć, na co reaguje Twoja cera.

Nie kieruj się wyłącznie jej typem. Cera sucha, tłusta czy mieszana to ważne rozróżnienie, ale jej aktualne potrzeby potrafią się zmieniać. Skóra tłusta również może być odwodniona, a normalna okresowo podrażniona. Jesienią oraz zimą, kiedy częściej przebywamy w ogrzewanych pomieszczeniach i nagle wychodzimy na chłodne powietrze, dotychczasowa pielęgnacja często wymaga drobnych korekt.

Oczywiście nie trzeba od razu wymieniać całej kosmetyczki. Czasem wystarczy łagodniejszy preparat do mycia albo krem o nieco bogatszej konsystencji.

Skóra sucha, tłusta czy mieszana? Sprawdź, co może jej przeszkadzać

Znasz to uczucie, kiedy po umyciu twarzy skóra jest tak napięta, że masz ochotę natychmiast nałożyć krem? To sygnał, któremu warto się przyjrzeć, szczególnie jeśli pojawia się po każdym oczyszczaniu.

Jeśli masz skórę suchą, wybieraj delikatne emulsje lub kremowe preparaty myjące, które nie naruszają warstwy ochronnej naskórka – świetnie sprawdzi się tu na przykład bezzapachowa, niepieniąca sięCeraVe Nawilżająca Emulsja do Mycia z ceramidami i kwasem hialuronowym.

W kolejnych krokach pielęgnacji szukaj natomiast gliceryny, kwasu hialuronowego oraz składników natłuszczających, które zatrzymują wodę w skórze. Dobrym nawykiem jest też nakładanie kremu na lekko wilgotną twarz, niedługo po umyciu.

Nie musisz przy tym kupować najcięższego kremu, jaki znajdziesz. Formuła powinna przynosić ukojenie, ale jednocześnie odpowiadać Twoim preferencjom i tolerancji cery. Jeśli latem świetnie sprawdzał Ci się lekki krem-żel, ale teraz policzki są nieprzyjemnie ściągnięte, sięgnij po bardziej odżywczą opcję, taką jakCeraVe Nawilżający Krem do Twarzy, w którym ceramidy pomagają odbudować przesuszony naskórek.

Jeżeli natomiast Twoja skóra się błyszczy, nie próbuj za wszelką cenę jej wysuszać. Mocne żele oczyszczające, częste peelingi i preparaty pozostawiające uczucie „skrzypiącej czystości” tylko pogarszają jej stan. Znacznie lepszym punktem wyjścia będzie łagodny produkt, który usuwa nadmiar sebum, ale jednocześnie dba o barierę ochronną, jak chociażbyCeraVe Oczyszczający Żel do Myciaz niacynamidem, ceramidami i kwasem hialuronowym.

Pamiętaj też, że skóra tłusta nadal potrzebuje nawilżenia. Warto poszukać dla niej lekkiego kremu lub emulsji, najlepiej niekomedogennej, czyli takiej, która nie zapycha porów. Możesz również zainteresować się kosmetykami z niacynamidem regulującym wydzielanie sebum. Zacznij jednak od łagodnej formuły, zamiast automatycznie wybierać najwyższe stężenie.

Przy cerze mieszanej nie trzeba traktować całej twarzy identycznie. Jeśli nos i czoło szybko się przetłuszczają, ale policzki są suche, możesz stosować lżejszy krem w strefie T, a bardziej odżywczy na policzkach. Nie musisz jednak kupować dwóch osobnych produktów, o ile jeden dobrze dobrany preparat sprawdzi się w obu tych obszarach.

Szczególnej ostrożności wymaga z kolei skóra wrażliwa. Jeśli kosmetyki powodują szczypanie, pieczenie lub zaczerwienienie, ogranicz liczbę nowości i szukaj prostych formuł bez substancji zapachowych, takich jak kojący La Roche-Posay Toleriane Dermallergo Krem, stworzony z myślą o cerze skłonnej do reakcji alergicznych. Nawet przy tak łagodnych kosmetykach obserwuj jednak reakcję skóry, a przedłużające się podrażnienia czy nawracające zmiany skonsultuj z dermatologiem.

Masz wrażenie, że żaden kosmetyk nie działa? Możliwe, że robisz za dużo

W pielęgnacji łatwo wpaść w pułapkę myślenia, że więcej znaczy lepiej. Rano serum z witaminą C, wieczorem retinol, do tego kwas złuszczający, kilka razy w tygodniu peeling, a od czasu do czasu jeszcze mocna maseczka.

Problem w tym, że skóra ma ograniczoną tolerancję na tak intensywne działanie. Łączenie wielu substancji aktywnych lub zbyt częste złuszczanie szybko prowadzi do przesuszenia, pieczenia i podrażnień.

Kosmetolog Emilia Błaszczyk w poradniku Super-Pharm dotyczącym cery tłustej zwraca uwagę na jedną bardzo ważną rzecz:

„Nie należy nadużywać peelingów - zwłaszcza tych gruboziarnistych”.

To cenna rada również dla osób, które zmagają się z uczuciem szorstkości. Odruchowo chcemy wtedy złuszczyć skórę, ale suche skórki nie zawsze oznaczają, że potrzebujemy peelingu. Często są po prostu efektem odwodnienia i naruszonej bariery ochronnej naskórka.

Jeżeli więc po myciu i nakładaniu kosmetyków twarz piecze, jest szorstka albo wyraźnie uwrażliwiona, odstaw na pewien czas produkty złuszczające i inne silnie działające składniki aktywne. Wróć do łagodnego oczyszczania, dobrze tolerowanego kremu nawilżającego i ochrony przeciwsłonecznej (nawet zimą).

I nie próbuj naprawiać podrażnionej skóry pięcioma nowymi serami naraz. Jeśli objawy nie ustępują, nasilają się lub pojawiają się zmiany zapalne, umów się na wizytę u dermatologa.

Trzy kosmetyki, od których warto zacząć kompletowanie pielęgnacji

Wyobraź sobie, że musisz od nowa stworzyć kosmetyczkę i możesz na początek wybrać tylko trzy produkty. Co powinno się w niej znaleźć?

Pierwszy to delikatny preparat oczyszczający. Jego zadaniem jest usuwanie sebum, zanieczyszczeń i resztek kosmetyków bez podrażniania skóry. Wieczorem oczyszczanie jest szczególnie ważne, dlatego jeśli nosisz trwały makijaż lub wodoodporne kosmetyki, może przydać się dodatkowy etap demakijażu.

Drugi to krem nawilżający. Wybierz konsystencję, którą lubisz i po którą rzeczywiście będziesz chętnie sięgać. Suchej cerze zazwyczaj odpowiada formuła bogatsza w emolienty i lipidy, natomiast tłustej lekka emulsja. Przy wyborze nie sugeruj się jednak wyłącznie hasłem „nawilżający” na opakowaniu, tylko sprawdź skład i przeznaczenie preparatu.

Trzeci to krem z filtrem SPF. Nie chowaj go do szuflady wraz z końcem lata, bo promieniowanie UVA dociera do skóry przez cały rok i przenika nawet przez szyby. Do codziennej ochrony wybieraj kosmetyki o szerokim spektrum działania, z filtrem co najmniej SPF 30, które dobrze tolerujesz i możesz bez problemu nałożyć w odpowiedniej ilości. Przy dłuższym przebywaniu na zewnątrz aplikację trzeba oczywiście powtarzać. Jeśli Twoja cera jest normalna lub sucha i lubisz rozwiązania dwa w jednym, wygodną opcją na co dzień będzie CeraVe Nawilżający Krem do Twarzy SPF50, który łączy wysoką ochronę przeciwsłoneczną z ceramidami i kwasem hialuronowym. Niezależnie od wyboru zawsze sprawdź, jak dany filtr współpracuje z makijażem i czy dobrze nosi się go przez kilka godzin.

Prosta poranna pielęgnacja może więc wyglądać tak: łagodne oczyszczenie, krem nawilżający (jeśli jest potrzebny) i ochrona SPF. Wieczorem wystarczy dokładne, ale delikatne umycie twarzy oraz krem. To solidna baza, do której resztę kosmetyków warto dokładać tylko w odpowiedzi na konkretne potrzeby, a nie pod wpływem chwilowej mody.

Jak wybrać serum, które rzeczywiście ma sens?

Kiedy podstawowa pielęgnacja jest już dobrze dobrana, możesz pomyśleć o serum.

Jeśli skóra jest odwodniona i odczuwasz ściągnięcie, postaw na formuły z gliceryną, kwasem hialuronowym lub pantenolem, takie jakL’Oréal Paris Revitalift Filler 1,5% HA, które skutecznie wiążą wodę i przywracają miękkość. Pamiętaj tylko, że samo serum nie zawsze uchroni naskórek przed ucieczką wilgoci, dlatego najlepiej domknąć je kremem.

Gdy zmagasz się z nadmiernym błyszczeniem i nierówną strukturą skóry, przyjrzyj się kosmetykom z niacynamidem. W ofercie Super-Pharm znajdziesz między innymi Beauty of Joseon Glow Serum Propolis + Niacinamide, które łączy kojący ekstrakt z propolisu z regulującym niacynamidem, dzięki czemu dobrze sprawdza się przy cerze z rozszerzonymi porami i nadmiarem sebum. Z kolei kwas salicylowy pomaga w pielęgnacji skóry skłonnej do zaskórników, ale jego częstotliwość trzeba ostrożnie dopasować do tolerancji cery.

Jeśli natomiast zależy Ci na działaniu przeciwstarzeniowym, możesz zainteresować się retinolem lub retinalem. Te składniki wymagają jednak cierpliwości i ostrożnego wprowadzania. Nie zaczynaj od codziennej aplikacji mocnego preparatu, zwłaszcza gdy wcześniej nie stosowałaś retinoidów, a w okresie ciąży całkowicie z nich zrezygnuj.

Warto przy tym zapamiętać zasadę, którą kosmetolog Natalia Stafiej podaje w swoim poradniku o wprowadzaniu retinolu na blogu Super-Pharm:

„Postaw na minimalizm - nie manewruj pielęgnacją, postaw na sprawdzone produkty i nie zmieniaj ich codziennie bez przemyślenia tematu”.

I to jest właśnie sedno rozsądnej pielęgnacji. Dobrze dobrane serum potrzebuje czasu i systematyczności, bo jeśli co kilka dni zmieniasz produkty, trudno będzie Ci ocenić, co rzeczywiście przynosi korzyść, a co szkodzi.

Black Week w Super-Pharm. Jak wykorzystać promocje, żeby nie kupować w ciemno?

Listopadowe wyprzedaże mogą być świetnym momentem na zakup kosmetyków, które od dawna masz na swojej liście. W tym roku Super-Pharm przygotował kilka akcji związanych z Black Friday: Black Month od 3 do 29 listopada, Skin & Beauty Black November od 6 do 20 listopada oraz oferty Black Week obejmujące wybrane produkty pielęgnacyjne, dermokosmetyki i inne kategorie beauty.

W drogerii internetowej Super-Pharm znajdziesz zarówno podstawowe kosmetyki do oczyszczania, nawilżania i ochrony przeciwsłonecznej, jak i produkty ze składnikami aktywnymi. Wśród marek obecnych w listopadowych promocjach pojawiają się między innymi popularne firmy koreańskie: Beauty of Joseon, Biodance, Dr. Althea i Holika Holika.

Jak rozsądnie podejść do ich wyboru? Jeśli na przykład szukasz lekkiego, niewyczuwalnego na skórze filtra na co dzień, możesz przyjrzeć się Beauty of Joseon Relief Sun Aqua Fresh SPF50+ PA++++, sprawdzając wcześniej, jak współpracuje z Twoimi pozostałymi kosmetykami. Kiedy z kolei potrzebujesz kojącego kremu pielęgnacyjnego, ciekawą propozycją jest Dr. Althea 345 Relief Cream z gliceryną, pantenolem i niacynamidem – tutaj warto jednak zerknąć na pełny skład, zwłaszcza jeśli Twoja cera bywa wrażliwa na ekstrakty roślinne.

A co z maseczkami, takimi jak popularna nawilżająca maska hydrożelowa Biodance Bio-Collagen Real Deep Mask? Takie produkty są przyjemnym dodatkiem do wieczornego relaksu, ale nie zastąpią dobrze dobranego kremu ani codziennego SPF, więc przy ograniczonym budżecie najpierw zadbaj o podstawy. Co ważne, zainteresowanie koreańskimi kosmetykami nie oznacza konieczności przechodzenia na słynną dziesięcioetapową pielęgnację. Równie dobrze możesz wybrać jeden produkt, który uzupełni Twoją obecną kosmetyczkę.

Zanim klikniesz „dodaj do koszyka”, zrób jeszcze jedną rzecz

Przy Black Week łatwo pomyśleć: „Skoro jest przecena, wezmę dwa opakowania”. Zanim to zrobisz, zastanów się, czy znasz już dany kosmetyk i czy Twoja skóra dobrze go toleruje.

Kupowanie na zapas produktu, który od miesięcy sprawdza się w Twojej pielęgnacji, ma sens. Jednak trzy opakowania nowego serum z aktywnym składnikiem to już spore ryzyko – jeśli okaże się, że kosmetyk powoduje podrażnienia, zapas nie będzie żadną oszczędnością.

Warto również sprawdzić najniższą cenę z 30 dni przed obniżką, bo to ona daje lepszy punkt odniesienia do oceny promocji niż przekreślona cena rekomendowana. Pomyśl też o wydajności: krem o pojemności 50 ml może okazać się korzystniejszym zakupem niż podobny produkt o pojemności 30 ml, nawet jeśli oba mają zbliżoną cenę.

Dobrym pomysłem jest przygotowanie listy zakupów jeszcze przed przeglądaniem ofert. Wpisz na nią konkretną potrzebę, na przykład „łagodny żel bez uczucia ściągnięcia”, „krem do suchej skóry na chłodniejsze dni” czy „SPF, który dobrze wygląda pod makijażem”. Dopiero później szukaj produktów pasujących do tych wymagań. Dzięki temu promocja nie będzie decydowała za Ciebie, czego potrzebuje Twoja skóra.

Najlepsza pielęgnacja to taka, którą naprawdę lubisz stosować

Nie musisz znać wszystkich modnych składników ani mieć osobnej półki na każde serum. Jeśli Twoja skóra dobrze reaguje na prostą pielęgnację, nie komplikuj jej na siłę. A jeśli od dawna czujesz, że czegoś jej brakuje, spróbuj ustalić, na którym etapie pojawia się problem.

Listopadowy Black Week może być dobrą okazją do przemyślanych zakupów, szczególnie gdy chcesz wymienić nietrafiony kosmetyk lub uzupełnić sprawdzoną pielęgnację. Najważniejsze jednak, żeby wybierać produkty pod kątem potrzeb swojej skóry, a nie wysokości rabatu czy liczby poleceń w internecie.

Bo naprawdę dobrze skompletowana kosmetyczka to nie ta, w której jest najwięcej produktów. To ta, w której wiesz, po co sięgasz po każdy z nich.