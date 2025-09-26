Kiedy przycinać oraz okrywać lub kopczykować róże? Zasady pielęgnacji róż jesienią i zimą

Jesienią róże przygotowują się do zimy, dlatego należy usunąć martwe pędy i przekwitłe kwiaty, ale z radykalnym cięciem poczekać do wiosny.

Róże należy zacząć zabezpieczać po pierwszych przymrozkach, usunąć opadłe liście, usypać kopczyk wokół podstawy krzewu (wysokość 20-30 cm) z ziemi, kompostu lub kory, a w przypadku silnych mrozów dodatkowo okryć agrowłókniną, słomą lub gałązkami iglaków.

Wczesną jesienią można zastosować nawozy potasowe i fosforowe, unikając nawozów azotowych.

Październik to najlepszy czas na przesadzanie róż, wybierając słoneczne i osłonięte od wiatru miejsce z żyzną glebą, pamiętając o podlewaniu i nawożeniu po przesadzeniu.

Jednym z podstawowych błędów w zimowaniu róż jest ich radykalne cięcie. Z tym zabiegiem lepiej poczekać do wiosny. Jesienią i zimą usuwamy jedynie martwe lub chore pędy i przekwitłe kwiaty. Ponadto warto także zrobić kopczyki, by zabezpieczyć kwiaty przed mrozem.

Kiedy i czy w ogóle kopczykować oraz okrywać róże na zimę?

Róże zaczynamy zabezpieczać dopiero po pierwszych przymrozkach, kiedy roślina przerywa wegetacje. Jeśli na łodydze zostaną zamrożone liście, możemy usunąć sami te, które opadły, także musimy zebrać. To ważne, żeby nie zostawiać ich na glebie. Patogeny mączniaka, czarnej plamistości lub też szkodniki np. przędziorek mogą przezimować i zaatakować w kolejnym sezonie. Po pierwszych przymrozkach warto także kopczykować krzewy. Kopczyk usypujemy wokół podstawy krzewu. Powinien mieć wysokość około 20-30 cm. Można użyć do tego ziemi, kompostu lub kory. W przypadku silnych mrozów, róże warto dodatkowo okryć. Można użyć agrowłókniny, słomy lub gałązek iglaków. Ważne jest, aby materiał okrywający był przewiewny, aby zapobiec gniciu roślin. Pędy róż można także owinąć agrowłókniną lub jutą, aby chronić je przed mrozem i wiatrem. W przypadku róż pnących warto zabezpieczyć również podpory, do których są przywiązane. Ważne jest regularnie sprawdzanie okrycia róż, zwłaszcza po silnych wiatrach i opadach śniegu. Jeśli na różach zalega ciężki śnieg, trzeba go delikatnie usunąć, aby zapobiec złamaniu pędów. Obserwujemy także prognozy, jeśli po serii bardzo niskich temperatur, nastąpi znaczne ocieplenie, warto zdjąć osłonę z agrowłókniny i nałożyć ją znów, gdy temperatura zacznie spadać. Wczesną wiosną, gdy minie ryzyko silnych mrozów, stopniowo usuwamy okrycie z róż. Najpierw zdejmujemy materiały okrywające, a następnie rozgarniamy kopczyki ziemi. Po usunięciu okrycia przycinamy róże, usuwając uszkodzone i martwe pędy.

Kiedy przycinać i obcinać róże po kwitnieniu?

Róże zawsze przycinamy wiosną. Przeprowadzenie takiego zabiegu jesienią narazi krzew na uszkodzenia spowodowane zbyt niską temperaturą. Rany po cięciu mógłby się nie zagoić do przymrozków. Takie zamierające tkanki są miejscem wnikania chorobotwórczych grzybów, które powodują usychanie krzewów. Przycinanie róż najlepiej wykonywać wiosną, kiedy ryzyko nagłych przymrozków jest niemal zerowe. Wiosenne cięcie róż zazwyczaj przeprowadza się w kwietniu. Trzeba pamiętać, że róże są bardzo delikatne i podatne na choroby grzybowe, dlatego trzeba zminimalizować rany. Do ciecia używamy ostrego sekatora i staramy się nie miażdżyć pędów. Cięcie róż wiosną pozwala utrzymać pożądany kształt roślin oraz usunąć martwe pędy. Ma także wpływ na obfite kwitnienie oraz to kiedy pojawią się pąki. Intensywne cięcie sprawi, że kwiaty zakwitną później, ale będą większe i dłużej będą cieszyć oko. To, w jaki sposób przycinać róże zależy od gatunku krzewu. Róże wielokwiatowe przycinamy na 3-4 oczka. Róże rabatowe tniemy podobnie, zostawiamy jednak około 6 pąków. W przypadku róż pnących niepowtarzających kwitnienia usuwamy przekwitnięte pędy oraz długie gałązki wyrastające u podstawy krzewu. Ogólnie krzewy przycina się lekko skośnie w odległości od 0,5 do 1 cm od ostatniego zdrowego pąka. Jeśli na gałązce są brunatne przebarwienia lub pęknięcia tniemy niżej, nad najwyższym zdrowym pąkiem. Dzięki temu wyrosną z niego mocne pędy obsypane kwiatami. Trzeba też pamiętać, że każdą ranę powstałą po przycięciu gałązek trzeba zasmarować maścią ogrodniczą lub farbą emulsyjną z dodatkiem fungicydu.

Nawożenie róż jesienią

Wczesną jesienią, czyli z końcem września lub początkiem października, możemy zastosować nawozy potasowe i fosforowe, które wzmocnią rośliny i przygotują je do zimy. Unikamy nawozów azotowych, które pobudzają wzrost i osłabiają mrozoodporność.

Jesień to dobry czas na przesadzanie róż

Najlepszym terminem na przesadzanie róż jest jesień, a dokładnej październik. Roślina ma wtedy czas na ukorzenienie się przed nadejściem zimy, a wiosną, wraz z ociepleniem, rozpocznie intensywny wzrost. To także najlepszy czas na przesadzenie róży, którą hodujemy w doniczce, ale chcemy posadzić ją w ogrodzie. Róże można przesadzać także wiosną, jednak to spowoduje wolniejszy wzrost. Kwiaty posadzone w marcu lub kwietniu mogą w ogóle nie zakwitnąć.

Jak przesadzać róże?

Przy planowaniu przesadzania róż, warto znaleźć odpowiednie stanowisko. Nie sadzimy krzewów w miejscu, w którym kiedyś rosły róże (ryzyko chorób). Najlepsze będzie miejsce z żyzną, przepuszczalną i lekko kwaśną glebą. Nasłonecznione i osłonięte od wiatru. Róże przesadzamy w bezwietrzny i pochmurny dzień. Trzeba także dobrze przygotować roślinę. Róża ma rozbudowany, głęboki i kruchy system korzeniowy, trzeba o tym pamiętać. Kilka dni przed przesadzeniem obficie podlej krzew. W dniu przesadzania przytnij pędy o 1/3 długości. Ostrożnie wykop różę, starając się nie uszkodzić korzeni. Jeśli korzenie są mocno splątane, delikatnie je rozplącz. Następnie wykop dół o średnicy i głębokości około 50-60 cm. Na dno wsyp kompost lub dobrze rozłożony obornik. Umieść różę w przygotowanym dole, tak aby miejsce szczepienia (zgrubienie na pniu) znajdowało się około 5 cm pod powierzchnią ziemi. Zasyp dół ziemią, delikatnie ubijając ją wokół korzeni. Obficie podlej przesadzoną różę. Wokół krzewu rozsyp warstwę ściółki (np. kora, zrębki drzewne), która pomoże utrzymać wilgoć w glebie i ograniczy wzrost chwastów.

Jak pielęgnować róże po przesadzeniu?

Po przesadzeniu róże potrzebują szczególnej opieki, aby dobrze się ukorzeniły i zaczęły rosnąć. Nie zapominaj o podlewaniu, szczególnie w pierwszych tygodniach po przesadzeniu. Po około 2-3 tygodniach od przesadzenia, zacznij nawozić rośliny nawozem przeznaczonym dla róż.

