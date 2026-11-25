Krzysztof Głomb urodził się 17 maja 1960 roku w Tarnowie. Najpierw pracował w mediach lokalnych jako dziennikarz, a później związał swoją przyszłość z działalnością samorządową. Był wieloletnim radnym Tarnowa, inicjatorem powstania Biura Informacji i Promocji Urzędu Miasta, którym później kierował, a także założycielem oraz prezesem Stowarzyszenia "Miasta w Internecie". Uchodził za eksperta w zakresie cyfryzacji sektora publicznego, pracował przy nowych technologiach i projektach międzynarodowych, był członkiem zarządu Municipium S.A., specjalistą przy Polskiej Akademii Nauk oraz prezesem zarządu spółki EMCom. Później stał się jeszcze członkiem Rady Informatyzacji, wiceprzewodniczącym Rady ds. Cyfryzacji oraz zastępcą dyrektora Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach. Od 2020 roku pełnił funkcję pełnomocnika ministra cyfryzacji ds. współpracy z samorządami i rozwoju kompetencji cyfrowych. Jak podaje serwis tarnow.net.pl, Krzysztof Głomb zmarł 22 listopada 2026 roku podczas pobytu w indyjskim Goa. Miał 66 lat.

Kaja Głomb, córka mężczyzny, w poruszających słowach pożegnała swojego tatę. Jej wpis w mediach społecznościowych jest niezwykle emocjonalny i stał się jednocześnie pięknym wspomnieniem o ojcu. Kobieta pisze wprost, że "nie może uwierzyć" w to, co się stało i że będzie musiała teraz mówić o tacie "w czasie przeszłym". - Tata był osobą, którą po angielsku nazwać by można „większą niż życie”. Trudno mi zrozumieć, że to nie wystarczy, aby z tym życiem się nie żegnać - napisała.

Kaja Głomb przekazała, że Krzysztof zmarł nagle, niespodziewanie i za wcześnie. - Ale zmarł w miejscu, które kochał i dookoła miał swoich najbliższych przyjaciół i swoją żonę, siłaczkę. Wyszukuję takie okruszki, aby w szoku, który cała nasza rodzina czuje, znaleźć odrobinę ukojenia - podkreśliła.

"Praca była powołaniem i misją taty". Poruszające wspomnienie córki

Poniżej zamieszczamy resztę wpisu, który Kaja Głomb zamieściła w mediach społecznościowych:

Tata był prezesem Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”; doradzał trudnej do policzenia liczbie ministrów; był też kiedyś specjalistą ds. promocji miasta; radnym, dziennikarzem; ba, nawet kandydatem na prezydenta miasta…Był aktywny, ambitny i ciągle, ale to ciągle, poszukujący problemów do rozwiązania. Myślę, że nawet wtedy, gdy nie siedział przed laptopem, z pracy nie wychodził. Jego neurony pracowały bez ustanku.

We wszystko, co robił, wkładał każdy gram swojej uwagi i caluteńkie zaangażowanie. Pewnie dlatego, nie lubił bylejakości. Myślę, że nie mieściło się mu w głowie, że można z siebie mniej dawać.

Praca była powołaniem i misją taty. Była pasją. A ludzie, z którymi współpracował, byli jego przybraną rodziną. Był wobec nich bezwzględnie lojalny. W zamian otrzymywał to samo – grupę osób, które trwały przy jego boku przez dekady. Nie wiem, czy oni sami zdają sobie sprawę z tego, jak byli dla taty ważni. Jak bardzo wiele radości czerpał, widząc ich rozwój, ich sukcesy. Tata, jak lubił mówić, przede wszystkim chciał inwestować w ludzi.Takim samym był rodzicem.

Niewyobrażalnie szczodrym. I zawsze, ale to zawsze wspierającym. W okresach nawet najbardziej wybujałego idealizmu, i ja i mój brat, Konrad, mogliśmy być pewni, że tata nie każe puknąć nam się w głowę i zacząć patrzeć realistycznie na nasze życie. Nie, nie był w tym wsparciu naiwny i bezrefleksyjny. Po prostu nigdy nie kalkulował potencjalnych strat – zawsze najważniejsze było to, abyśmy mieli warunki do tego, żeby te pomysły chociaż przetestować. Nawet jeśli trafią jak kulą w płot.

Cierpliwie czekał na spełnienie się moich zawodowych marzeń i wspierał mnie w nich w sposób, którego nie potrafiłabym oddać liczbą. Nigdy nie dał mi do zrozumienia, że moje poszukiwania go śmieszą, że powinnam wreszcie usiąść na tyłku i na coś się zdecydować. Tata nigdy by nie chciał, abym robiła w życiu coś, co nie daje mi podobnej satysfakcji, jak ta którą sam odczuwa. Kibicował, kiedy studiowałam archeologię, pomógł mi znaleźć pierwszą pracę w dziennikarstwie, był niewyobrażalnie zaangażowany w pomoc mi, gdy zaczęłam robić doktorat.

Myślę, że wierzył we mnie i moje ambicje bardziej niż ja sama. I nigdy nie pozwolił mi rozpaczać, gdy coś poszło nie po mojej myśli. Był przekonany, że o niektóre rzeczy trzeba po prostu dłużej powalczyć.

Był najbardziej szczodrą osobą, jaką znałam. Tata nie interesował się zarabianiem pieniędzy, te liczyły się wyłącznie jako środek do innego celu. Pieniądze były po to, aby zmniejszać codzienne troski, pozwalać sobie przeżywać radości, też te hedonistyczne. Chciał spełnionego i przyjemnego życia i miał ogromne szczęście, że u swojego boku miał osobę, która sprawiała, że właśnie takie było.

Wyrwa pozostawiona po człowieku większym niż życie, pewnie nigdy się nie zasklepi. I myślę, że wcale tego byśmy nie chcieli. Dziś moja mama, Konrad i ja czujemy niewyobrażalny smutek i trudno to doświadczenie wpisać w kanwę codzienności. Głęboko jednak wierzę, że kiedy zaczniemy powoli przyzwyczajać się do świata, w którym nie mamy koło siebie tej przepotężnej osobowości, będziemy z pełnym przekonaniem mówić, że mieliśmy szczęście.

Miałam szczęście być córką Krzysztofa.

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