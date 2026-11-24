W wieku 66 lat zmarł Krzysztof Głomb, wizjoner polskiej cyfryzacji, działacz samorządowy i dziennikarz. Był on twórcą stowarzyszenia „Miasta w Internecie” oraz inicjatorem głośnego programu, dzięki któremu tysiące seniorów opanowało obsługę komputera.

Wiadomość o odejściu Krzysztofa Głomba przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych jego córka. „Tata był osobą, którą po angielsku nazwać by można »większą niż życie«. Trudno mi zrozumieć, że to nie wystarczy, aby z tym życiem się nie żegnać” – napisała.

Krzysztof Głomb jako dziennikarz i samorządowiec z Tarnowa

Krzysztof Głomb przyszedł na świat 17 maja 1960 roku w Tarnowie, a w 1989 roku odebrał dyplom ukończenia dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Pierwsze kroki zawodowe Krzysztof Głomb stawiał w branży medialnej. Pisał artykuły między innymi dla „Gazety Krakowskiej”, „Czasu Krakowskiego” oraz lokalnego tarnowskiego tygodnika „TeMI”.

Kolejna dekada przyniosła jego silne zaangażowanie w sprawy rodzinnego Tarnowa. W latach 90. stworzył od podstaw i objął funkcję dyrektora Biura Informacji i Promocji Urzędu Miasta, a także zasiadał jako radny w Radzie Miasta Tarnowa.

Stowarzyszenie Miasta w Internecie i sukcesy Krzysztofa Głomba

Za najważniejsze osiągnięcie w dorobku Krzysztofa Głomba uznaje się powołanie w 1997 roku Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”, któremu przewodził przez wiele lat jako prezes. Podmiot ten odegrał fundamentalną rolę w promowaniu nowoczesnych usług cyfrowych, wdrażaniu technologii w sektorze publicznym oraz podnoszeniu cyfrowych kompetencji Polaków.

Jako inicjator i koordynator odpowiadał za szereg nowatorskich przedsięwzięć. Najważniejszym z nich okazał się program „Polska Cyfrowa Równych Szans”, który uczył obsługi komputera osoby po 50. roku życia i w 2012 roku został uhonorowany prestiżową nagrodą World Summit on the Information Society (WSIS). Ponadto opracował on założenia „Kompetencji 4.0”, które określały umiejętności wymagane do sprawnego poruszania się we współczesnym, scyfryzowanym świecie.

Krzysztof Głomb był cenionym ekspertem Ministra Cyfryzacji

Bogaty dorobek i specjalistyczna wiedza eksperta cieszyły się dużym uznaniem w kraju oraz poza jego granicami. W latach 2004–2014 zasiadał w Radzie Informatyzacji, natomiast w okresie 2018–2020 był wiceprzewodniczącym Rady ds. Cyfryzacji, a od 2020 roku pracował jako pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. współpracy z samorządami.

Wielokrotnie występował w roli reprezentanta Polski w instytucjach europejskich, pracując w komitetach Komisji Europejskiej oraz pełniąc funkcję wiceprezydenta i prezydenta w zrzeszającej organizacje na rzecz społeczeństwa informacyjnego sieci ELANET. W dowód uznania dla jego pracy przyznano mu Srebrny Krzyż Zasługi oraz nagrodę „Kryształowej Brukselki”.

W życiu prywatnym pozostawał głęboko oddanym swojemu rodzinnemu Tarnowowi lokalnym patriotą, a wolny czas poświęcał na podróże po regionie Azji Południowo-Wschodniej.

Krzysztof Głomb zmarł w niedzielę, 22 listopada 2026 roku, gdy miał 66 lat.