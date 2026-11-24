Na ulicy Piłsudskiego w Tarnowie doszło do nietypowego zdarzenia drogowego.

Kierująca samochodem osobowym, podczas manewru parkowania, straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w budynek Wyższego Seminarium Duchownego.

W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, a kobieta była trzeźwa; na miejscu pracują służby.

Kuriozum w centrum Tarnowa. Auto wjechało w budynek seminarium duchownego

Do groźnie wyglądającego incydentu doszło w godzinach przedpołudniowych. Jak wynika z pierwszych ustaleń pracujących na miejscu funkcjonariuszy, kobieta kierująca pojazdem osobowym zamierzała zaparkować swoje auto. Podczas wykonywania manewru parkowania sytuacja całkowicie wymknęła się jednak spod kontroli.

Kierująca nagle utraciła panowanie nad pojazdem, w wyniku czego samochód gwałtownie ruszył do przodu, przejechał przez pas zieleni i zatrzymał się dopiero na ścianie zabytkowego gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Siła uderzenia była na tyle duża, że na miejsce natychmiast wezwano policję oraz inne służby ratunkowe, które musiały ocenić stan techniczny pojazdu oraz sprawdzić, czy konstrukcja budynku nie została naruszona.

Kierująca była trzeźwa

Na całe szczęście to niezwykle groźne zdarzenie drogowe nie przyniosło tragicznych skutków. Jak potwierdzają obecne na miejscu służby ratunkowe, w wyniku uderzenia nikt nie odniósł obrażeń. Zarówno kierująca pojazdem, jak i ewentualni przechodnie mogą mówić o ogromnym szczęściu, ponieważ ulica Piłsudskiego oraz przylegające do niej chodniki są zazwyczaj miejscem o dużym natężeniu ruchu pieszych.

Badanie alkomatem wykazało, że kobieta była trzeźwa. Funkcjonariusze policji w Tarnowie prowadzą teraz szczegółowe czynności mające na celu dokładne wyjaśnienie, dlaczego doszło do tak nagłej utraty kontroli nad samochodem i czy przyczyną mogła być np. pomyłka pedałów gazu i hamulca, czy też nagła usterka techniczna pojazdu.

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