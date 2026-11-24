Wstrząsająca strzelanina w serbskiej szkole: 17-letni uczeń otworzył ogień, raniąc dwie osoby i wywołując alarm.

Nastolatek użył karabinka małokalibrowego w holu placówki, lecz szczęśliwym zrządzeniem losu, wszyscy uczniowie byli w salach, co zapobiegło masakrze.

Odkryj szczegóły tego dramatycznego incydentu i poznaj nieznane motywy, które pchnęły sprawcę do tak drastycznego czynu.

17-latek otworzył ogień w szkole średniej

Do zdarzenia doszło we wtorek, 24 listopada, w szkole w serbskim Kragujevacu. "Co najmniej dwie osoby odniosły obrażenia w strzelaninie, do której doszło we wtorek rano w środkowej Serbii" - przekazało serbskie ministerstwo spraw wewnętrznych. Policja zatrzymała domniemanego sprawcę. To 17-letni uczeń tej szkoły.

Nastolatek użył karabinka

Chłopak jest podejrzewany o użycie karabinka małokalibrowego w holu szkoły. Służby informują, że żaden z uczniów nie odniósł obrażeń. Telewizja N1 przekazała, że osoby poszkodowane to dwie pracowniczki, które nie należą do grona pedagogicznego. 17-latek otworzył ogień w czasie trwania lekcji, więc wszyscy uczniowie, a przynajmniej prawie wszyscy, przebywali na lekcjach w salach.

Serbski dziennik "Danas" cytuje dyrektora placówki. "Rannym na szczęście nie zagraża niebezpieczeństwo. Do zdarzenia doszło podczas lekcji, więc w pobliżu nie było żadnych uczniów, co w tej sytuacji było szczęśliwym zrządzeniem losu". Na razie nie wiadomo, co kierowało nastolatkiem. Na miejscu pracują służby.