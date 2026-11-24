Tragiczna historia z Kalifornii: młody ojciec Guillermo Batres zginął w górach, ratując syna przed upadkiem.

Podczas wspinaczki na górę Baden-Powell, mężczyzna poślizgnął się na oblodzonej skale i spadł z 150 metrów, próbując pomóc synowi.

Odkryj wstrząsające okoliczności tej tragedii i dowiedz się, dlaczego ten górski szlak jest śmiertelnie niebezpieczny zimą.

O sprawie informuje między innymi "New York Post". Guillermo Alejandro Batres, młody, wysportowany i pełen życia ojciec tragicznie zginął w niedzielę, 22 listopada, podczas wspinaczki na górę Baden-Powell. Mężczyzna wędrował po górach Kalifornii wraz z synem. Chłopiec w pewnym momencie się stracił równowagę.

Ratował syna, runął ze 150 metrów

"Gdy Guillermo próbował mu pomóc, poślizgnął się na oblodzonej skale i spadł z wysokości około 150 metrów do stromego wąwozu. Zginął w wyniku upadku, pozostawiając rodzinę w szoku, pogrążoną w żałobie i przeżywającą niewyobrażalną stratę” - takimi słowami pożegnała go jego siostrzenica Jennifer, organizując od razu zbiórkę na pomoc w transporcie ciała i zorganizowanie pochówku.

Gdy tylko spadnie śnieg, jest tam bardzo niebezpiecznie

"NYPost" informuje, że Batres był trenerem biegowym UESCA i pomagał sportowcom przygotowywać się do ultramaratonów i biegów wielodniowych. Mężczyzna zginął na górze Baden-Powell, znajdującej się w górach San Gabriel w hrabstwie Los Angeles. "Zimą, gdy tylko okryje ją lód lub śnieg, szlak staje się jednym z najbardziej niebezpiecznych. W grudniu 2025 roku na Mount Baldy zginęło trzech turystów z powodu bardzo trudnych warunków śnieżnych" - czytamy.

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