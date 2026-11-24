Myślała, że wchodzi na trawnik, i utonęła. Matka pięciorga dzieci nie żyje

Do tej niewiarygodnej tragedii doszło jeszcze w maju tego roku w Walsall w hrabstwie West Midlands, teraz trwa śledztwo. 38-letniaJody Brown pod silnym wpływem alkoholu około godz. 1 w nocy wyszła z hotelu i chwiejnym krokiem, patrząc na telefon, skierowała się w stronę kanału. W pewnym momencie zeszła z chodnika i wpadła do wody. Świadkowie usłyszeli wołanie o pomoc i wyciągnęli 38-latkę, jednak nie udało się jej uratować.

Kanał wyglądał jak trawnik. Już wcześniej dochodziło tam do wypadków

Wbrew pozorom ta tragiczna historia jest daleka od banalnej. Powód? Powierzchnię wody w feralnym kanale pokrywa rzęsa wodna, czyli drobna roślina, która szybko rozmnaża się przy wyższych temperaturach. Tworzy zielony dywan, który można pomylić z trawnikiem. Koroner Joanne Lees zwróciła uwagę na słabe oświetlenie, brak odpowiednich barierek, oznakowania i sprzętu ratunkowego. Podobne wypadki zdarzały się tam już w 2019 i 2022 roku. W 2007 roku pewien biznesmen wjechał do kanału swoim BMW, przekonany, że przed nim znajduje się trawnik.

Matka pięciorga dzieci nie umiała pływać. Rodzina domaga się zmian

Jody Brown osierociła pięcioro dzieci w wieku od dziewięciu do 21 lat oraz rocznego wnuka. Jej brat Paul Clarke, który rozpoczął zbieranie podpisów pod petycją w sprawie zabezpieczenia kanału, powiedział, że jego siostra nie umiała pływać. Widział też wcześniej dzieci wpadające w tym miejscu do wody. Tymczasem zarządca kanału twierdzi, że w dniu tragedii nie było znacznego rozrostu roślin na powierzchni wody. Od czasu wypadku brzegi oznaczono świecącymi liniami. Rozważane jest również zamontowanie dodatkowych barier ochronnych.

Mother-of-five drowns in canal as coroner warns more lives are at risk from optical illusion which makes algae-covered water look like grass https://t.co/HoTEakHnKw— Daily Mail (@DailyMail) November 23, 2026

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