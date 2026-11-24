Rosja grozi Estonii. Padły słowa o „wywołaniu otwartej wojny”

Rosja ostro zareagowała na decyzję estońskich władz o zamknięciu granicy z tym krajem. W poniedziałek, 23 listopada rosyjskie MSZ wezwało na rozmowę estońskiego chargé d’affaires w Moskwie. Decyzję Tallina określono jako działanie „na granicy wywołania otwartej wojny”. Rosjanie oskarżyli też Estonię o udostępnianie swojej przestrzeni powietrznej Ukraińcom przeprowadzającym ataki na cele w Rosji.

Estonia zamyka granicę z Rosją. Chodzi o próbę podpalenia fabryki

W połowie listopada estoński rząd ogłosił, że od 1 grudnia wszystkie przejścia graniczne z Rosją zostaną zamknięte na co najmniej sześć miesięcy. Władze tłumaczą tę decyzję względami bezpieczeństwa. Chodzi między innymi o próbę podpalenia fabryki Threod Systems, produkującej drony. Według estońskich władz za próbą podpalenia stał rosyjski wywiad wojskowy GRU. Moskwa zaprzecza tym oskarżeniom.

Estonia odpowiada na oskarżenia Moskwy. Finlandia i Litwa również zabrały głos

„Estonia nigdy nie zezwalała i nigdy nie zezwoli na wykorzystywanie swojego terytorium do operacji wojskowych prowadzonych przez inne państwo” – oświadczyło estońskie MSZ, odpowiadając na rosyjskie zarzuty dotyczące ukraińskich ataków.

Podobne oskarżenia odrzuciła w weekend Litwa. Władze w Wilnie zaprzeczyły, jakoby pozwoliły Ukrainie na wykorzystanie litewskiej przestrzeni powietrznej do ataku na cele w obwodzie królewieckim. Tymczasem w poniedziałek Finlandia wezwała rosyjskiego ambasadora w związku z podejrzeniem naruszenia fińskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjski śmigłowiec.

⚡️ 🇪🇪 JUST IN: Moscow summons Estonia's top diplomat as Tallinn moves to close its border with Russia on December 1 Russian Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova called the move "openly confrontational." Estonia decided to close its land border crossings after an attempted arson attack on a defense facility, allegedly orchestrated by Russian intelligence.— NEXTA (@nexta_tv) November 23, 2026

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