Rosja grozi Estonii. Padły słowa o „wywołaniu otwartej wojny”
Rosja ostro zareagowała na decyzję estońskich władz o zamknięciu granicy z tym krajem. W poniedziałek, 23 listopada rosyjskie MSZ wezwało na rozmowę estońskiego chargé d’affaires w Moskwie. Decyzję Tallina określono jako działanie „na granicy wywołania otwartej wojny”. Rosjanie oskarżyli też Estonię o udostępnianie swojej przestrzeni powietrznej Ukraińcom przeprowadzającym ataki na cele w Rosji.
Estonia zamyka granicę z Rosją. Chodzi o próbę podpalenia fabryki
W połowie listopada estoński rząd ogłosił, że od 1 grudnia wszystkie przejścia graniczne z Rosją zostaną zamknięte na co najmniej sześć miesięcy. Władze tłumaczą tę decyzję względami bezpieczeństwa. Chodzi między innymi o próbę podpalenia fabryki Threod Systems, produkującej drony. Według estońskich władz za próbą podpalenia stał rosyjski wywiad wojskowy GRU. Moskwa zaprzecza tym oskarżeniom.
Estonia odpowiada na oskarżenia Moskwy. Finlandia i Litwa również zabrały głos
„Estonia nigdy nie zezwalała i nigdy nie zezwoli na wykorzystywanie swojego terytorium do operacji wojskowych prowadzonych przez inne państwo” – oświadczyło estońskie MSZ, odpowiadając na rosyjskie zarzuty dotyczące ukraińskich ataków.
Podobne oskarżenia odrzuciła w weekend Litwa. Władze w Wilnie zaprzeczyły, jakoby pozwoliły Ukrainie na wykorzystanie litewskiej przestrzeni powietrznej do ataku na cele w obwodzie królewieckim. Tymczasem w poniedziałek Finlandia wezwała rosyjskiego ambasadora w związku z podejrzeniem naruszenia fińskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjski śmigłowiec.