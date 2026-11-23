Niemieckie media alarmują: Rosja planuje wystrzelenie w grudniu satelity z ładunkiem jądrowym, co wywołało pilne konsultacje wśród państw NATO.

Eksperci ostrzegają, że detonacja takiej broni w kosmosie mogłaby zniszczyć kluczowe satelity i wywołać globalny paraliż technologiczny, od bankowości po GPS.

Dowiedz się, dlaczego Rosja zaprzecza tym doniesieniom i jakie realne zagrożenie dla świata niesie potencjalny wybuch jądrowy na orbicie.

Śledztwo przeprowadziły niemieckie WDR, NDR i "Sueddeutsche Zeitung". Wynika z niego, że jeszcze w grudniu tego roku Rosja ma w planach wystrzelenie satelity z ładunkiem jądrowym. Satelita ma się najpewniej nazywać Sputnik-S. "Informacje w tej sprawie zostały niedawno wymienione między kilkoma państwami NATO" - czytamy.

Rosja wystrzeli w kosmos broń jądrową?

Redakcja ARD zwraca uwagę, że ze względu na to, iż armie Sojuszu są w znacznie większym stopniu uzależnione od satelitów niż Rosja, detonacja broni jądrowej w kosmosie mogłaby dać Rosji przynajmniej krótkoterminową przewagę w razie wojny. Ambasada Rosji, którą poproszono o skomentowanie ustaleń, twierdzi, że to "bezpodstawne oskarżenia dotyczące działalności Federacji Rosyjskiej w kosmosie" i są "częścią kampanii propagandowej".

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział z kolei, że w doniesieniach niemieckich redakcji jest "tyle zastrzeżeń w rodzaju rzekomo, być może oraz odwołań do nie wiadomo kogo, że raczej nie należy traktować ich poważnie".

PAP przypomina jednak, że już w październiku ubiegłego roku amerykańska Agencja Wywiadu Obronnego (DIA) opublikowała raport, w którym stwierdziła, iż Rosja opracowuje satelitę przeznaczonego do przenoszenia broni jądrowej. Ocenia się, że w sytuacji, gdyby Rosja dokonała wybuchu jądrowego w kosmosie, "prawdopodobnie około jedna trzecia wszystkich satelitów na niskiej orbicie okołoziemskiej uległaby natychmiastowej awarii". Do tego powstałaby chmura szczątków, która mogłaby zniszczyć te satelity, które nie ucierpiałyby bezpośrednio wskutek detonacji.

Po eksplozji paraliż na całym świecie

To wciąż nie wszystko. Jak mówią eksperci, bardzo silny impuls elektromagnetyczny powstały w wyniku eksplozji jądrowej w kosmosie prawdopodobnie mógłby również doprowadzić do powszechnej awarii systemów technicznych na Ziemi. Chodzi tu o systemy GPS wykorzystywane w nawigacji, bankowości, sieciach energetycznych i sieciach komórkowych. "W sferze wojskowej niektóre systemy uzbrojenia byłyby niemal sparaliżowane, a rozpoznanie i komunikacja w siłach zbrojnych i z sojusznikami byłyby poważnie utrudnione" - czytamy.

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