Niecodzienna sytuacja w Stambule: po metropolii biega lwica, wywołując pilny alert i mobilizację służb.

Widziana przez świadków i zarejestrowana przez monitoring, drapieżnica jest intensywnie poszukiwana w zalesionym obszarze, a władze planują jej schwytanie.

Sprawdź, jak prokuratura ściga nieodpowiedzialnego właściciela i jakie konsekwencje grożą za nielegalne posiadanie dzikiego zwierzęcia.

Lwica biega po metropolii?! Widzieli ją świadkowie

Wszystko zaczęło się w niedzielę, 22 listopada, gdy do służb w Stambule trafiło zgłoszenie dotyczące lwicy, biegającej po położonej na północy metropolii gminie Sariyer. Widzieli ją świadkowie, zarejestrował ją monitoring. Biuro gubernatora Stambułu poinformowało, że zlokalizowano obszar, na którym widziano zwierzę i podjęto działania, mające na celu schwytanie lwicy żywej - podaje PAP.

Zwierzę przebywa najpewniej na zalesionym terenie - wokół niego, jak i w pobliżu domów, które znajdują się w sąsiedztwie, wprowadzono ścisłe środki bezpieczeństwa. Telewizja NTV przekazała, że utworzono tam specjalny kordon. "Wcześniej przez całą noc trwały poszukiwania zwierzęcia z wykorzystaniem kamer termowizyjnych. Lwica została na krótko zarejestrowana przez system termowizyjny" - czytamy. Stacja dodała, że zakłada się schwytanie zwierzęcia po zaaplikowaniu mu strzałki ze środkiem usypiającym.

Jest śledztwo w sprawie zwierzęcia

"Prokuratura generalna w Stambule wszczęła już dochodzenie w sprawie zaginionej lwicy. Śledztwo ma ustalić, do kogo należy zwierzę oraz w jaki sposób zdołało uciec" - podaje NTV. PAP przypomina, że zgodnie z obowiązującym w Turcji prawem, hodowla zwierząt uznawanych za niebezpieczne jest nielegalna.

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