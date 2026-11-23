Niemieckie czołgi, kierujące się na manewry "Grand Eagle 26" na Litwie, zostały przetransportowane przez Polskę koleją, co stanowiło nagłą zmianę pierwotnych planów.

Decyzja o wyborze transportu szynowego miała na celu uniknięcie "niepotrzebnego prowokowania Rosji" poprzez widok kolumn wojskowych na polskich drogach.

Sprawdź, jak NATO balansuje między skutecznym odstraszaniem a unikaniem eskalacji oraz jakie długoterminowe plany Niemcy mają wobec wschodniej flanki Sojuszu.

Niemieckie gazety podały w niedzielę, 22 listopada, że niemieckie czołgi Bundeswehry, biorące udział w manewrach "Grand Eagle 26" na Litwie, są transportowane przez Polskę nie drogami, a koleją. "Bundeswehra zmieniła plany: czołgi i pojazdy zostały przetransportowane koleją zamiast transportem drogowym. Widocznie chciano zapobiec sytuacji, że poruszający się po polskich drogach konwój jest dla wszystkich widoczny" - pisze "Der Spiegel".

"Żeby niepotrzebnie nie prowokować Rosji"

Co ciekawe - decyzja ta zapadła nagle. Jak wyjaśnia gazeta, początkowo jednostki 10. Dywizji Pancernej miały przemieszczać się przez Polskę drogami. "Bild am Sonntag" pisze, że powodem zmiany decyzji była obawa przed "niepotrzebnym prowokowaniem Rosji widokiem kolumny niemieckich czołgów zmierzających w kierunku wschodniej flanki NATO".

"NATO od dawna nie ćwiczyło tak intensywnie reakcji na sytuację zagrożenia. Przy wszystkich manewrach stale analizujemy, czy ćwiczenia przebiegają tak, żeby osiągnąć właściwy stopień odstraszania, a równocześnie, żeby unikać niepotrzebnych prowokacji" - powiedział redakcji przedstawiciel NATO.

Niemiecka brygada na Litwie

Agencja Reutera przypomniała, że na Litwie od końca 2027 r. będzie stacjonować niemiecka brygada pancerna licząca 5 tys. żołnierzy. Będzie dysponować około 2 tys. pojazdów wojskowych, w tym kilkudziesięcioma czołgami. Około 1,8 tys. żołnierzy już jest na miejscu.