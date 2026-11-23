W niedzielę Rosja przeprowadziła potężny atak na obwód kijowski, uderzając w budynki mieszkalne i obiekty cywilne.

Tragiczny bilans to co najmniej 13 ofiar śmiertelnych, z dramatyczną akcją ratunkową pod gruzami, gdzie ratownicy wciąż szukają żywych.

Jednocześnie, wysłannik Donalda Trumpa ujawnił zaskakującą propozycję USA dotyczącą gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Sprawdź, jak te nowe deklaracje mogą zmienić dynamikę wojny i czy Rosja jest otwarta na negocjacje pokoju.

Zmasowany atak Rosji na obiekty cywilne. 13 osób nie żyje!

W niedzielę Rosja potężnie uderzyła w Ukrainę. Atak dronów i rakiet został przeprowadzony w obwodzie kijowskim. Pociski trafiły między innymi w pięciopiętrowy budynek mieszkalny w Dymerze, niewielkiej miejscowości położonej w odległości ok. 45 km na północ od Kijowa. W wyniku uderzenia budynek się zawalił, zginęło 10 osób. Do tej pory trwa tam akcja ratunkowa, służby szukają żywych pod gruzami. Szef administracji wojskowej obwodu kijowskiego Tymur Tkaczenko, przekazał na Telegramie, że ratownikom udało się wydobyć dziecko i 79-letnią kobietę. Liczba ofiar może się jednak zwiększyć, bo każda kolejna godzina oznacza mniejsze szanse na przeżycie. Do ataku doszło też w miejscowości Wysznewe, gdzie trafiony został supermarket spożywczy, w wyniku czego zginęły trzy osoby, a 15 zostało rannych.

Rosja poważnie podchodzi do kwestii pokoju?!

Tymczasem wysłannik prezydenta USA Jared Kushner napisał w niedzielę, 22 listopada, na platformie X, że Donald Trump jest gotowy rozważyć gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy wzorowane na artykule 5. NATO. Według niego jest to kluczowy element umożliwiający osiągnięcie trwałego pokoju. Zgodnie z tym artykułem atak na jednego członka Sojuszu jest traktowany jako atak na wszystkich.

„Gotowość Rosji do rozmów na temat takich gwarancji stanowi istotny krok naprzód i potencjalny sygnał, że poważnie podchodzi ona do kwestii pokoju”. Zapowiedział, że „są to jedne z najpoważniejszych zobowiązań, jakie Stany Zjednoczone mogą podjąć, i wymagają starannego rozważenia”.

PAP przypomina, że w poniedziałek (23 listopada) odbędzie się posiedzenie plenarne dorocznej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, na którym głównymi tematami ma być wojna Rosji z Ukrainą i nasilające się zagrożenia hybrydowe dla państw NATO.

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