Zgłosiła, że padła ofiarą napadu, a później, że potrącił ją samochód

Do nietypowej interwencji doszło w poniedziałkowe popołudnie, 16 listopada, w niemieckim Rostocku. Policję zaalarmował mężczyzna, któremu 49-letnia obywatelka Polski powiedziała wcześniej, że została napadnięta na terenie głównego dworca kolejowego.

Na miejsce skierowano funkcjonariuszy federalnej policji. Kobietę odnaleziono na poziomie przystanków tramwajowych przy dworcu. W trakcie rozmowy przekazała policjantom zupełnie inną relację, a mianowicie, że została potrącona przez samochód w pobliżu stacji kolejowej.

Trafiła do szpitala, policjanci sprawdzili jej dane

Polka skarżyła się na dolegliwości bólowe, dlatego mundurowi wezwali zespół ratownictwa medycznego. Ratownicy zdecydowali o przewiezieniu 49-latki do szpitala na dalsze badania i obserwację.

W międzyczasie policjanci przeprowadzili rutynową kontrolę danych kobiety. To właśnie wtedy wyszło na jaw, że ciąży na niej nakaz doprowadzenia do odbycia kary wydany przez prokuraturę w Stuttgarcie.

Polka miała konflikt z prawem

Jak poinformowała policja w Rostocku, wcześniej sąd rejonowy w Ludwigsburgu skazał kobietę na karę grzywny za przestępstwo polegające na spowodowaniu uszkodzenia ciała.

49-latka miała do zapłacenia 600 euro grzywny oraz 84 euro kosztów postępowania. Ponieważ nie uregulowała należności, niemiecki wymiar sprawiedliwości zamienił karę finansową na zastępczą karę pozbawienia wolności.

Z kliniki trafiła prosto do więzienia

Po zakończeniu badań lekarskich funkcjonariusze nie pozostawili kobiecie wyboru. Zgodnie z obowiązującym nakazem przewieźli ją do najbliższego zakładu karnego.

Tam Polka ma odbyć 30-dniową karę zastępczego pozbawienia wolności. Niemiecka policja podkreśla, że kobieta była już wcześniej znana organom ścigania. Jej pobyt w szpitalu zakończył się więc nie powrotem do domu, lecz transportem za więzienne mury.

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