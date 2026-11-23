Rosyjskie pociski manewrujące naruszyły polską przestrzeń powietrzną, lądując w trzech miejscowościach, co wywołało międzynarodową debatę.

Brytyjskie media ostro krytykują Polskę i NATO za brak formalnej reakcji na ten incydent, mimo bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa kraju.

Eksperci ostrzegają, że zaniechanie wezwania artykułu 4 może ośmielić Rosję do eskalacji, osłabiając wiarygodność Sojuszu. Sprawdź, jakie to niesie konsekwencje dla Europy.

Przypomnijmy, w piątek, 20 listopada, wczesnym rankiem, podczas jednego z większych rosyjskich ataków na zachodnią Ukrainę, w przestrzeń powietrzną w południowo-wschodniej Polsce wtargnęły trzy obiekty. Ich elementy odnaleziono w trzech miejscowościach: Nowym Lipowcu (Lubelskie) oraz w Rudniku i Mołodyczu na Podkarpaciu. Jak się później okazało, były to rosyjskie pociski manewrujące Ch-101.

Szokujący brak reakcji na zdarzenia w Polsce

W poniedziałek, 23 listopada, "Daily Telegraph" opublikował tekst, w którym analityk ds. zagranicznych Adrian Blomfield krytykuje nas za brak reakcji. "Uderzające jest to, że Polska nie zdecydowała się na przywołanie art. 4 traktatu NATO, który pozwala państwom członkowskim zwołać sojuszników na formalne konsultacje, jeśli dojdą one do wniosku, że ich bezpieczeństwo jest zagrożone" - pisze. Zaznacza jednocześnie, że całkiem możliwe, że prezydent USA Donald Trump odmówiłby współpracy.

"Część ekspertów ostrzega, że rezygnując z uruchomienia art. 4 Polska i jej sojusznicy ryzykują ośmielenie Rosji do tego, by dalej eskalować działania hybrydowe przeciwko Europie” - zauważa analityk. W poniedziałkowym tekście "Daily Telegraph" cytowany jest Keir Giles, ekspert think tanku Chatham House, który porównuje rosyjskie prowokacje do lekarza badającego u pacjenta odruch kolanowy. "Rosja uderza młoteczkiem i obserwuje, czy noga podskoczy. Już teraz może być zaskoczona tym, jak słabo reaguje europejskie kolano. I dlatego uderza w nie coraz mocniej".

Rosja uderzy jeszcze mocniej

Blomfield przestrzega, że efektem braku reakcji Europy i NATO będzie nasilenie i rozszerzenie zakresu działań rosyjskich operacji. "Niechęć Polski do uruchomienia artykułu 4 może zostać odczytana w Moskwie jako kolejny dowód na to, że Sojusz zaczyna tracić spójność, co osłabiałoby jego wiarygodność jako siły odstraszającej". Eksperta niepokoi również informacja o tym, że Rosja rozważa propozycję zięcia Donalda Trumpa, by Ukraina została członkiem Sojuszu, lub też by dostała gwarancje przypominające te zawarte w artykule 5. "Być może Putin uważa, że NATO, a także szerzej rozumiana zachodnia koncepcja zbiorowej samoobrony, są już tak puste w środku, że członkostwo Ukrainy w Sojuszu lub równoważne gwarancje bezpieczeństwa nie stanowią dla Moskwy poważnego zagrożenia" - pisze.

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