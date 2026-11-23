„KOMUNIKAT: Trwa akcja gaszenia złomu na terenie portu Gdańsk. Zamknij okna i drzwi. Jeżeli możesz, zostań w domu. Nie zbliżaj się do miejsca akcji” – tak brzmi alert RCB, który w poniedziałek, 23 listopada został wysłany do odbiorców na terenie Gdańska w województwie pomorskim.

Pożar hałdy złomu wybuchł w sobotę wieczorem (21 listopada). Od tego czasu strażacy nieprzerwanie prowadzą działania gaśnicze. Jak informował wcześniej gdański magistrat, ze względu na charakter i ilość palącego się materiału akcja jest skomplikowana i wymaga czasu.

Alert RCB dla Gdańska. Mieszkańcy tych dzielnic powinni zachować ostrożność

W związku z nasilającym się zadymieniem władze miasta zaapelowały do mieszkańców sąsiednich dzielnic o zamknięcie okien i ograniczenie przebywania na zewnątrz. Zalecenia dotyczą przede wszystkim osób mieszkających w Nowym Porcie, na Stogach, Górkach Zachodnich i w Krakowcu.

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk na bieżąco informuje o sytuacji Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Jak podkreślił magistrat, zalecenia mają charakter prewencyjny i wynikają z rozwoju pożaru oraz zwiększającego się zadymienia.

Służby apelują, by stosować się do komunikatów i nie zbliżać się do miejsca prowadzenia akcji gaśniczej.