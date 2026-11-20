Imię Helena ma greckie pochodzenie i kojarzy się z PRL-em

Helena posiada grecki rodowód i wywodzi się bezpośrednio od słowa helene. W tłumaczeniu oznacza ono „pochodnię”, „światło” albo „blask”. Przez długie lata Polacy bardzo chętnie wybierali to imię, a szczególny sentyment mają do niego starsze roczniki, doskonale pamiętające czasy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. W tamtym okresie Heleny spotykało się powszechnie w domach rodzinnych, wśród sąsiadów czy w różnych zakładach pracy. Współcześnie imię to przywołuje raczej wspomnienia o babciach, prababciach oraz starych zdjęciach z rodzinnych albumów, niż kojarzy się z małymi dziewczynkami.

Warto zwrócić uwagę także na kontekst reklamowy oraz obecność tego miana w popkulturze. Wielu Polaków doskonale kojarzy popularną oranżadę o nazwie Helena, która bezpośrednio wykorzystuje to tradycyjne imię. Napój na stałe wpisał się w krajobraz dawnych sklepów i przywołuje pamięć o smakach z okresu dzieciństwa.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Osoby o tych imionach osiągają sukcesy. TOP 10 imion skazanych na pomyślność [LISTA]

11

Popularność imienia Helena wśród współczesnych rodziców

Trendy dotyczące wyboru imion dla dzieci nieustannie ewoluują wraz z kolejnymi pokoleniami. Jeszcze całkiem niedawno dużym wzięciem cieszyły się krótkie i nowocześnie brzmiące formy, natomiast obecnie młodzi rodzice chętniej spoglądają w stronę tradycyjnych propozycji. Mimo tego zwrotu ku klasyce, nie każde dawne imię jest w stanie powrócić na szczyty popularności.

Mimo mocnego zakorzenienia w naszej kulturze i powszechnej rozpoznawalności, imię Helena nie króluje w obecnych zestawieniach najpopularniejszych wyborów dla noworodków. Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że nie odeszło ono całkowicie w zapomnienie.

Ile kobiet w Polsce nosi imię Helena? Statystyki

Z aktualnych rejestrów wynika, że w całym kraju żyje dokładnie 155 762 kobiet noszących imię Helena. Interesująco wyglądają statystyki z początku XXI wieku, kiedy to decydowano się na nie niezwykle rzadko, jednak począwszy od 2008 roku zainteresowanie tym imieniem zaczęło wzrastać. Tak prezentują się szczegółowe dane dotyczące liczby zarejestrowanych dziewczynek w wybranych latach: