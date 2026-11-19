Premiera GTA V w 2013 roku a dzisiejsza rzeczywistość

Świat w momencie rynkowego debiutu GTA V we wrześniu 2013 roku prezentował się zupełnie inaczej niż obecnie. Nikt nie wiedział wtedy o istnieniu TikToka, Instagram miał zupełnie inną formę niż współczesna aplikacja, a smartfony dopiero budowały swoją rynkową pozycję. Przez ten czas wielu ówczesnych graczy zdążyło całkowicie zmienić swoje nawyki, ukończyć edukację, podjąć pracę zawodową oraz założyć własne rodziny.

Gracze czekali na GTA VI. Jak zmieniło się ich życie od premiery GTA V?

Upływający czas stał się jednym z głównych tematów żartów publikowanych w sieci po tak długiej przerwie. W 2013 roku miłośnicy serii mogli bez przeszkód poświęcać na wirtualną rozrywkę całe popołudnia oraz noce. Obecnie wielu z tych graczy posiada własne mieszkania, dzieci, pracę i liczne obowiązki, przez co samo zorganizowanie wspólnej sesji ze znajomymi bywa ogromnym wyzwaniem logistycznym, a poniższe memy idealnie to obrazują.

Najlepsze memy o GTA

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Technologiczny skok w GTA VI

Ostatnie 13 lat przyniosło również gigantyczną rewolucję w całym sektorze gier wideo. Wzrosły wymagania samych graczy, poprawiła się oprawa graficzna, a wirtualne światy zyskały na szczegółowości dzięki nowym możliwościom konsol. Rozwiązania, które w 2013 roku budziły powszechny zachwyt, z dzisiejszej perspektywy prezentują się już znacznie skromniej.

Akcja GTA VI została osadzona we współczesnych realiach, a kluczowymi postaciami dla fabuły są Lucia oraz Jason. Ogromne emocje wywołały już same materiały promujące grę, które stały się bazą do niezliczonych dyskusji, analiz i porównań. Społeczność graczy skrupulatnie bada każdy najmniejszy detal, zestawiając nowe elementy z rozwiązaniami znanymi z poprzedniej odsłony cyklu.

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Studio Rockstar Games i gigantyczny budżet GTA VI

Twórcą najnowszej części tego kultowego cyklu jest studio Rockstar Games. Fabuła GTA VI skupia się na losach Lucii i Jasona w fikcyjnym stanie Leonida.

W rozmowie z RMF24 ekspert branży gier Paweł Hekman zauważył, że w proces tworzenia zaangażowano tysiące pracowników, a koszty produkcji miały sięgnąć około 1,2 mld dolarów. Specjalista nazwał ten tytuł mianem „gry gier” i zaznaczył, że dzieło to ma szansę zdefiniować zupełnie nowe standardy dla całego rynku elektronicznej rozrywki.