Pogoda w Gdańsku: 20-22 listopada

Koniec tygodnia w Gdańsku upłynie pod znakiem chmur i deszczu. Pogoda nie będzie sprzyjać aktywnościom na świeżym powietrzu, a temperatury utrzymają się na niskim, jednocyfrowym poziomie. Warto zwrócić uwagę na zmieniającą się intensywność opadów, ponieważ jeden z dni przyniesie ich zdecydowanie najwięcej.

Piątek z największymi opadami

Weekend rozpocznie się już w piątek pochmurną i deszczową pogodą. Tego dnia w Gdańsku prognozowane jest duże zachmurzenie, a przede wszystkim najbardziej intensywne opady deszczu z całego weekendu, sięgające około 6 mm. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą maksymalnie 5 stopni Celsjusza, natomiast w nocy temperatura spadnie do około 2°C. Wiatr będzie wiał z prędkością około 5 m/s.

Sobota i niedziela nieco spokojniejsze, ale wciąż mokre

W sobotę pogoda nieco się uspokoi, choć deszcz wciąż pozostanie z mieszkańcami Gdańska. Opady będą jednak znacznie słabsze i ich suma wyniesie około 2 mm. Temperatura w ciągu dnia będzie podobna do piątkowej i osiągnie maksymalnie 5°C, ale noc przyniesie ochłodzenie do zaledwie 1 stopnia. Wiatr utrzyma swoją siłę na poziomie około 5 m/s.

Niedziela zapowiada się jako najchłodniejszy dzień weekendu. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 4 stopnie Celsjusza w dzień, a w nocy utrzymają się na poziomie około 1°C. Tego dnia opady deszczu będą najsłabsze, a ich suma nie przekroczy 2 mm. Wiatr nie zmieni swojej prędkości i nadal będzie wiał z siłą około 5 m/s, co może potęgować odczucie chłodu.

Jak spędzić taki weekend w Gdańsku?

Chłodna i deszczowa aura nie zachęca do długich spacerów, ale może być dobrą okazją do nadrobienia zaległości kulturalnych. Warto rozważyć wizytę w jednym z licznych muzeów czy galerii, które oferują schronienie przed niepogodą. Weekend zakończy się najmniejszymi opadami, więc niedziela może być najlepszym momentem na krótki spacer, o ile nie przeszkadza niska temperatura i konieczność zabrania ze sobą parasola.

Dane pogodowe: OpenWeather