Nowe przepisy na przejazdach kolejowych od 21 listopada 2026 roku

W ostatnich miesiącach niejednokrotnie byliśmy świadkami groźnych zdarzeń na przejazdach kolejowych, gdzie ułamek sekundy nieuwagi prowadzi do tragicznych skutków. Chociaż miejsca te wyposażone są w znaki ostrzegawcze, sygnalizatory świetlne oraz rogatki, nadal nie brakuje tam ryzykownych zachowań. Część kierujących próbuje przejechać tuż przed opadającymi szlabanami, a inni wjeżdżają na tory, nie mając żadnej gwarancji bezpiecznego zjazdu na drugą stronę.

W odpowiedzi na te zagrożenia zdecydowano o zaostrzeniu kar dla nierozważnych uczestników ruchu. Prezydent podpisał nowelizację Prawa o ruchu drogowym 4 listopada, natomiast dwa dni później, 6 listopada, dokument ten ukazał się w Dzienniku Ustaw. Zmodyfikowane przepisy zaczną obowiązywać 21 listopada 2026 roku, dając funkcjonariuszom policji prawo do odbierania uprawnień na trzy miesiące za konkretne przewinienia w rejonie torowisk.

Utrata prawa jazdy na przejeździe kolejowym. Lista wykroczeń

Nowe przepisy obejmują kilka sytuacji, które niestety nie należą do rzadkości na polskich drogach. Skupiono się przede wszystkim na sytuacjach, w których prowadzący pojazdy ignorują zapory oraz sygnały świetlne mające chronić ich przed zderzeniem z nadjeżdżającym składem.

Zatrzymanie dokumentu na okres trzech miesięcy dotknie kierowcę, który dopuści się jednego z poniższych czynów:

ominie opuszczone zapory lub półzapory

wjedzie na przejazd, gdy rogatki zaczęły już opadać

przejedzie przez tory, zanim zapory całkowicie się podniosą

zignoruje czerwone światło na sygnalizatorze, również wtedy, gdy miga ono naprzemiennie

wjedzie na przejazd, mimo że po drugiej stronie nie ma miejsca, aby kontynuować jazdę.

Mandaty na przejazdach kolejowych sięgną nawet 4 tys. złotych

Czasowe odebranie uprawnień to niejedyna kara, ponieważ nowa sankcja nie anuluje obecnego taryfikatora za przewinienia przed torami. Sprawcy takich wykroczeń wciąż będą otrzymywać dotkliwe kary finansowe oraz punkty. Za opisane wyżej zachowania przewiduje się mandat karny wynoszący 2 tys. zł, a także dopisanie do konta kierowcy 15 punktów karnych.

Znacznie surowsze restrykcje finansowe przygotowano dla osób łamiących te same przepisy po raz kolejny. W przypadku działania w warunkach drogowej recydywy kwota grzywny podwaja się do 4 tys. zł, co stanowi poważne obciążenie dla budżetu kierowcy.

Bezpieczny przejazd przez tory kolejowe. Zasady dla kierowców

Podstawowym obowiązkiem każdego prowadzącego zbliżającego się do torowiska jest redukcja prędkości i zachowanie maksymalnej czujności. Przed wjazdem na przejazd należy bacznie przyglądać się oznakowaniu pionowemu, sygnałom świetlnym oraz całej okolicy. Nawet przy pozornie wolnej drodze trzeba upewnić się, że w pobliżu nie znajduje się żaden pociąg.

Co zrobić, gdy auto utknie na przejeździe kolejowym? Żółta Naklejka PLK

Jeśli samochód zostanie unieruchomiony na torach, kierowca powinien natychmiast podjąć próbę usunięcia go z przejazdu. Jeżeli nie jest to możliwe, musi wyjść z pojazdu i ostrzec o zagrożeniu maszynistę.

Na przejazdach kolejowych można znaleźć specjalne Żółte Naklejki PLK. Umieszczone są na napędach rogatek lub krzyżach św. Andrzeja. Znajduje się na nich indywidualny numer identyfikacyjny przejazdu. W razie zagrożenia należy zadzwonić pod numer 112 i przekazać ten numer dyspozytorowi.