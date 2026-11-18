Trudna zima w Ukrainie przez rosyjskie ataki na infrastrukturę energetyczną

Konflikt zbrojny za polską wschodnią granicą toczy się już od przeszło czterech lat. Rosyjska armia nieustannie bierze na cel nie tylko obiekty o znaczeniu militarnym, ale również cywilne instalacje zapewniające obywatelom podstawowe warunki do życia. Ogromne zagrożenie stwarzają ataki wymierzone w systemy ciepłownicze, sieci energetyczne i elektrownie. Poważne awarie tych sektorów w samym środku okresu zimowego oznaczają dla cywilów dramatyczną walkę o przetrwanie.

Odcięcie od dostaw energii elektrycznej oraz ciepła najsilniej uderzy w duże aglomeracje, w których codzienna egzystencja milionów ludzi jest całkowicie uzależniona od sprawnej sieci miejskiej. Sytuację mogą dodatkowo pogorszyć ewentualne przerwy w dopływie bieżącej wody. W obliczu tak skrajnych warunków wielu Ukraińców może zostać zmuszonych do porzucenia domów i szukania bezpiecznego schronienia w innych państwach.

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W tych województwach Ukraińców jest najwięcej

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Ppłk Maciej Korowaj szacuje, że do Polski może przyjechać 2,5 mln Ukraińców

Przed skutkami takiego obrotu spraw ostrzega były oficer Służby Wywiadu Wojskowego, ppłk Maciej Korowaj. Zdaniem wojskowego potencjalny kryzys może przybrać ogromne rozmiary. Analityk zwraca szczególną uwagę na sytuację w Kijowie oraz Odessie, które łącznie zamieszkuje około 4,5 mln ludzi.

W przypadku całkowitego załamania się tamtejszych systemów wodociągowych, grzewczych i energetycznych, rzesze obywateli mogą podjąć decyzję o ewakuacji. Ze względu na bliskość geograficzną oraz wypracowane wcześniej mechanizmy wsparcia, Polska naturalnie stałaby się jednym z głównych celów nowej migracji.

Z wyliczeń przedstawionych przez byłego oficera SWW wynika, że nad Wisłę mogłoby wówczas trafić nawet 2,5 mln kolejnych uchodźców. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że na ten moment są to wyłącznie szacunkowe prognozy eksperta.

Nowa fala uchodźców z Ukrainy. Jak Polska jest przygotowana na pomoc?

Gdyby liczba przekraczających granicę ponownie gwałtownie wzrosła, państwo musiałoby błyskawicznie zorganizować odpowiednie zaplecze logistyczne. Wydarzenia z 2022 roku udowodniły, jak gigantycznym przedsięwzięciem jest zagwarantowanie dachu nad głową, wyżywienia i podstawowej opieki uciekinierom wojennym.

Obecna infrastruktura pomocowa różni się jednak od tej z pierwszych miesięcy pełnoskalowej agresji. Wiele działających wtedy na masową skalę punktów recepcyjnych oraz ośrodków zbiorowego zakwaterowania zdążono już zlikwidować. Z ustaleń przywołanych przez portal Interia wynika, że stałe punkty recepcyjne funkcjonują dziś jedynie na dworcach kolejowych w Lublinie oraz Przemyślu.

Taki stan rzeczy nie wyklucza oczywiście możliwości ponownego uruchomienia szerokiego wsparcia przez polskie służby. Ostateczny kształt działań będzie uzależniony przede wszystkim od faktycznej skali migracji oraz dynamiki wydarzeń na ukraińskim froncie.