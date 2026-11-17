Po tragedii, do której doszło 7 listopada na Rynku Głównym w Krakowie, w internecie zaczęły pojawiać się przerażające zapowiedzi kolejnych zamachów. Jedną z takich wiadomości opublikował 30-letni Andrzej K. z Koszalina. Mężczyzna twierdził, że należy do tej samej organizacji co krakowski zamachowiec. Określał ją jako wyszkoloną bojówkę i przekonywał, że krakowska masakra była dopiero początkiem jej działań. Został zatrzymany i trafił do tymczasowego aresztu. Teraz policjanci ujawnili kolejną niepokojącą sprawę!

Twierdził, że zna zamachowca i wie o kolejnych atakach

Tym razem alarmujące wiadomości pojawiły się na jednym z ogólnodostępnych portali społecznościowych. Ich autor przekonywał, że kontaktował się ze sprawcą zamachu w Krakowie i posiada informacje o kolejnych atakach terrorystycznych, do których ma dojść w Polsce. Co więcej, utrzymywał, że zna miejsca, w których może dojść do następnych tragedii!

— Jeden z użytkowników serwisu informował, że zna sprawcę zdarzenia — przekazuje mł. asp. Aleksandra Kluge z gdańskiej policji. Według funkcjonariuszy autor wpisów twierdził również, że „wie, gdzie dojdzie do kolejnych takich zdarzeń na terenie Polski”.

Informacja o wpisach dotarła do dyżurnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Sprawą natychmiast zajęli się funkcjonariusze zwalczający przestępczość cyfrową oraz śledczy z Komisariatu Policji II w Gdańsku. Mundurowi ustalili tożsamość autora wiadomości i miejsce jego zamieszkania.

12 listopada kryminalni zatrzymali 27-letniego mieszkańca Gdańska przy ulicy Chmielnej. Podczas czynności zabezpieczyli jego telefony komórkowe oraz komputer. Urządzenia mogą pomóc w wyjaśnieniu, co tak naprawdę kryło się za niepokojącymi wpisami.

27-latkowi grozi 8 lat więzienia

Mężczyzna usłyszał zarzut zawiadomienia o fałszywym alarmie. Grozi mu za to nawet osiem lat pozbawienia wolności.

W piątek, 13 listopada, prokurator Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście zdecydował o objęciu podejrzanego policyjnym dozorem. Nałożył również na niego zakaz publikowania w internecie treści, które mogłyby wywoływać u innych osób poczucie zagrożenia popełnieniem przestępstwa.

To kolejna niepokojąca historia po krwawej masakrze w Krakowie, w której zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych. Na razie nic nie potwierdza, że 27-latek rzeczywiście kontaktował się z zamachowcem. Nie potwierdzono też istnienia bojówki, o której pisał wcześniej mężczyzna z Koszalina.

Czy to tylko makabryczne próby zwrócenia na siebie uwagi, czy za internetowymi zapowiedziami kryje się coś więcej? Po tragedii, która wstrząsnęła całą Polską, służby nie mogą pozwolić sobie na lekceważenie podobnych sygnałów. Nawet jeśli za przerażającymi zapowiedziami stoją jedynie ludzie, którzy chcą wzbudzić strach i wywołać panikę.