Wysokie zarobki w przemyśle. Stawki sięgają 65 tys. zł miesięcznie

Sektor przemysłowy oferuje dziś bardzo konkurencyjne stawki, a pracodawcy szczególnie doceniają kandydatów łączących wiedzę techniczną ze zdolnościami menedżerskimi. Z publikacji „Produkcja 360°” przygotowanej przez agencję rekrutacyjną Devire wynika, że najlepiej wynagradzani specjaliści w tej branży zarabiają co miesiąc nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Listę płac otwierają dyrektorzy zakładów produkcyjnych. Miesięczne pobory na tym stanowisku wahają się od 23 do 65 tys. zł brutto, przy czym standardowa oferta oscyluje wokół 35 tys. zł brutto. Tak wysokie kwoty potwierdzają, jak istotną rolę w firmach odgrywają menedżerowie zarządzający całymi fabrykami.

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Tu zarobki sięgają nawet 53 tys. zł miesięcznie

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Zarobki na produkcji w Polsce. Ile zarabia dyrektor, a ile kierownik?

Imponujące przelewy trafiają nie tylko na konta dyrektorów. Na bardzo dobre warunki finansowe mogą liczyć także pracownicy nadzorujący procesy produkcyjne, operacyjne oraz kierujący konkretnymi brygadami. Ostateczna kwota na umowie jest uzależniona głównie od wielkości firmy, stażu pracy oraz skali powierzonych zadań.

Według danych zgromadzonych przez agencję Devire, miesięczne stawki brutto na poszczególnych szczeblach w przemyśle kształtują się w następujący sposób.

Dyrektor zakładu produkcyjnego, czyli Plant Manager, otrzymuje od 23 do 65 tys. zł, a standardem jest około 35 tys. zł. Dyrektor operacyjny może liczyć na kwoty rzędu 23-45 tys. zł, przy czym najczęściej jest to około 30 tys. zł.

W przypadku kierownika produkcji widełki wynoszą od 14 do 28 tys. zł, ze średnią na poziomie około 20 tys. zł. Kierownik zmiany inkasuje od 10 do 15 tys. zł, zazwyczaj około 12 tys. zł, natomiast lider zespołu zarabia w granicach 7-11 tys. zł, najczęściej około 9 tys. zł.

Dane te wyraźnie pokazują, że bardzo dobre pieniądze są dostępne nie tylko dla ścisłego zarządu. Nawet na stanowisku kierownika produkcji standardowe wynagrodzenie wynosi około 20 tys. zł brutto w skali miesiąca.

Jakie studia wybrać, by dobrze zarabiać w przemyśle? Przyszłościowe kierunki

Kandydaci planujący karierę w sektorze przemysłowym powinni postawić na edukację techniczną oraz menedżerską. Największe szanse na rynku dają takie kierunki jak automatyka i robotyka, mechatronika, elektrotechnika, mechanika i budowa maszyn, a także logistyka oraz zarządzanie i inżynieria produkcji.

Sam dyplom wyższej uczelni nie zapewni jednak automatycznie najwyższej pensji. Najbardziej lukratywne stanowiska dyrektorskie obejmują zazwyczaj praktycy z wieloletnim stażem, którzy przez lata awansowali w strukturach firmy i brali na siebie coraz większą odpowiedzialność.