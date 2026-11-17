Runał biurowiec. Marszałkowska zablokowana w stronę Mokotowa

Do zdarzenia doszło podczas prac rozbiórkowych prowadzonych przy biurowcu Saski Point, stojącym naprzeciwko Ogrodu Saskiego. Jak ustalił „Super Express”, w pewnym momencie doszło do zawalenia kilku kondygnacji wyburzanego budynku. Fala gruzu przetoczyła się przez plac budowy i pobliską drogę.

W związku z działaniami służb oraz obecnością materiałów budowlanych jezdnia ul. Marszałkowskiej w kierunku Mokotowa została zamknięta. Kierowcy musieli liczyć się z poważnymi utrudnieniami w rejonie skrzyżowania z ul. Królewską. Zator mógł wpływać również na ruch w sąsiednich ulicach ścisłego centrum.

- Zgłoszenie otrzymaliśmy o godz. 13.24. Wysłany na miejsce zastęp potwierdził, że doszło do zawalenia się kilku kondygnacji. Przystąpiliśmy tym samym do usunięcia gruzu z drogi i udrożnienia ruchu. Nie powinno to potrwać zbyt długo. Na miejscu działa sześciu strażaków - przekazał mł. kpt. Hubert Kosyl z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Jak dodają służby nikomu nic się nie stało.

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- W trakcie zawalenia, gruz z biurowca, który przedostał się na drogę, uszkodził pobliski samochód oraz latarnię. Pod wskazany adres skierowaliśmy już grupę dochodzeniowo-śledczą, której celem będzie ustalenie przyczyn tego zdarzenia - dodaje asp. Jakub Pacyniak, oficer prasowy KRP I.

Gruzowisko na terenie placu budowy uprzątnie jego zarządca.

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Rozbierają dawną siedzibę banku

Saski Point stoi przy skrzyżowaniu ulic Marszałkowskiej i Królewskiej. Biurowiec powstał pod koniec lat 90. W ostatnich latach mieściła się w nim siedziba banku. Wstępne roboty rozbiórkowe rozpoczęły się w połowie sierpnia. Prace prowadzono od północnej strony obiektu.

W miejscu znikającego biurowca właściciel planuje postawić apartamentowiec. Nie podano, czy wtorkowe zdarzenie wpłynie na harmonogram inwestycji.

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