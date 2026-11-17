Pierwsza miłość Bonda powstała na wzór wybitnej Polki

Cały świat ekscytuje się wyborem Roberta Pattinsona na siódmego odtwórcę roli Jamesa Bonda, a my wracamy do korzeni opowieści o agencie 007 pozostającym od dekad W Tajnej Służbie Jej Królewskiej Mości (a obecnie już w "Jego").

Punktem wyjściowym całej tej historii jest oczywiście pierwsza książka o przygodach 007 stworzona przez angielskiego pisarza Iana Fleminga. To właśnie on wykreował postać Jamesa Bonda na łamach swojej powieści Casino Royale wydanej w 1953 roku. W książce tej pojawia się kluczowa dla fabuły postać tajnej agentki Vesper Lynd, w której zakochuje się główny bohater. I to właśnie tu ujawnia się bardzo silny wątek polski.

Jak twierdzą źródła, Ian Fleming stworzył Vesper Lynd bazując na autentycznej postaci Krystyny Skarbek, Polki będącej agentką brytyjskich służb specjalnych. Sam pisarz, pracujący w wywiadzie miał osobiście znać Skarbek - niektórzy biografowie utrzymują nawet, że para miała romans. Nie ma na to jednak dowodów.

Co ciekawe, Casino Royale doczekało się ekranizacji w oficjalnej bondowskiej serii (wcześniej wyszły dwa nieoficjalne filmy) dopiero jako dwudziesta pierwsza odsłona filmowego cyklu o przygodach Jamesa Bonda w 2006 roku. Bazująca na książce produkcja stanowiła nowe otwarcie franczyzy po tym jak rolę 007 przejął Daniel Craig. Film został bardzo ciepło przyjęty przez krytyków i widzów i powszechnie uważany jest za jedną z najlepszych odsłon całej serii. W rolę Vesper Lynd wcieliła się w nim Eva Green.

Krystyna Skarbek - niezwykła biografia pięknej Polki

Postać Krystyny Skarbek to bez wątpienia materiał na osobny film, czy wręcz serial przygodowy, w którym to ona byłaby główną bohaterką. Urodzona 1 maja 1908 roku w Warszawie, a pochodząca z ziemi łódzkiej, już jako młoda dziewczyna odznaczała się nie tylko urodą (w 1930 roku uczestniczyła w konkursie Miss Polonia), ale też zamiłowaniem do sportu - lubiła m.in. jazdę konną, czy wspinaczkę górską.

Wybuch II wojny światowej zastał ją w Kenii, gdzie przebywała jako żona polskiego dyplomaty, Skarbek momentalnie opuściła ten kraj przedostając się do Francji, a następnie Londynu, gdzie podjęła pracę w służbach wywiadowczych.

Tym samym piękna Polka została tajną agentką brytyjskich służb, która w oczywisty sposób była delegowana do działania na terenie okupowanej przez nazistów wschodniej Europy. W latach 40. Skarbek działała na Węgrzech, a także wielokrotnie przebywała m.in. w Polsce, na Słowacji i w Jugosławii. Ukrywała swą prawdziwą tożsamość pod pseudonimem Christine Granville.

Do Polski przedostawała się m.in. niebezpiecznym kurierskim szlakiem przez Tatry.

Dramatyczne był finał jej relacje z mamą, która pozostawała w Warszawie - kobiety spotkały się podczas jednej z wizyt Krystyny w ojczyźnie, ale matka nie dała się namówić córce na wyjazd z okupowanego kraju. Ta decyzja kosztowała ją życie - w 1942 została aresztowana i zamordowana przez Niemców na Pawiaku.

W dalszej swej działalności szpiegowskiej Skarbek trafiła m.in. na Bliski Wschód, a następnie została przerzucona przy użyciu spadochronu do okupowanej Francji, gdzie wspierała lokalną partyzantkę.

Gdy w ojczyźnie wybuchło powstanie warszawskie, Skarbek domagała się przerzucenia do Polski, ale jej wnioski były konsekwentnie odrzucane. Ostatecznie została zdemobilizowana w kwietniu 1945 w Kairze - w podzięce za swą służbę otrzymała osobisty list od premiera Winstona Churchilla oraz... 100 funtów.

Przez kolejne lata Krystyna podejmowała się licznych prac - była m.in. pokojówką hotelową, sprzedawczynią w londyńskim domu towarowym Harrods, czy stewardesa na statkach pasażerskich pływających do Afryki.

Swoje niezwykle barwne życie zakończyła 15 czerwca 1952 w londyńskim hotelu, gdzie zginęła od pchnięcia nożem. Zabójcą był adorator kobiety, którego oświadczyny odrzuciła. W chwili śmierci miała 44 lata.

Skarbek była dwukrotnie zamężna, oba związki zakończyły się rozwodami. Za swoją działalność wywiadowczą otrzymała wiele nagród i wyróżnień - m.in. cywilny Order Imperium Brytyjskiego, Medal Jerzego, czy francuski Krzyż Wojenny.

Kandydatki do roli dziewczyny Bonda w nowym filmie:

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