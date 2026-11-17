Trzy trumny przed ołtarzem. „Przyszliśmy, aby się modlić”

Na cmentarzu parafialnym w Waśniowie spoczęli Janusz, Renata i ich 21-letnia córka Magdalena. Rodzina mieszkała w Ostrowcu Świętokrzyskim, ale pochodziła z Waśniowa. Bliscy zdecydowali, że właśnie tam pożegnają swoich najbliższych.

Uroczystość miała wyjątkowo przejmujący charakter. Jak zauważył duchowny, uczestnicy pogrzebu znaleźli się w niezwykle trudnej sytuacji. Przed ołtarzem ustawiono aż trzy trumny.

Bo z pewnością tu zgromadzeni pewnie pierwszy raz uczestniczymy w pogrzebie, gdzie spoglądamy na trzy trumny. Od ubiegłej soboty po dziś dzień wszyscy zadają sobie pytanie, dlaczego – mówił ksiądz.

Duchowny podkreślał, że w obliczu tak niewyobrażalnej tragedii najważniejsza powinna być modlitwa. Prosił zgromadzonych, by powstrzymali się od niepotrzebnych komentarzy i kolejnych pytań.

Niech dzisiaj pośród nas będzie tylko modlitwa. Niech nie będzie zbędnych komentarzy, zbędnych wypowiedzi. Niech nie będzie nowych pytań, niech będzie modlitwa, bo tylko ta modlitwa dla nich dzisiaj naprawdę się liczy – apelował kapłan.

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Ksiądz mówił o Bożym miłosierdziu. Przywołał słowa Jezusa

W swoim kazaniu duchowny przypominał o nadziei płynącej z wiary w zmartwychwstanie. Prosił o Boże miłosierdzie dla zmarłych i przebaczenie ich grzechów oraz słabości.

Przywołał również fragment Ewangelii opisujący rozmowę Jezusa z jednym z ukrzyżowanych łotrów. To właśnie do niego Chrystus skierował słowa: „Zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju”.

Wystarczyło jedno zdanie, jedna chwila skruchy, aby uzyskać przebaczenie, aby uzyskać zapewnienie: „Dziś ze mną będziesz w raju”. Ufamy, że te słowa usłyszą również nasi zmarli – mówił ksiądz.

Na zakończenie poprosił, by pamięć o zmarłych nie ograniczyła się tylko do dnia pogrzebu.

Dzisiaj się modlimy, ale nie zapomnijmy o nich jutro, ani za tydzień, ani za rok. Niech pozostaną w naszej pamięci. Ilekroć będziemy przychodzić na cmentarz, ilekroć będziemy klękać do modlitwy, niech oni będą obecni, bo modlitwą najbardziej im pomagamy – podkreślał.

Tragedia w Ostrowcu Świętokrzyskim i strzelanina w Krakowie

Śmierć Janusza, Renaty i Magdaleny wiązana jest przez śledczych z późniejszą strzelaniną w Krakowie. Kilka godzin przed dramatycznymi wydarzeniami na Rynku Głównym w mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim odnaleziono ciała trojga członków rodziny. Według ustaleń śledczych zostali zastrzeleni.

Z ich śmiercią miał mieć związek 24-letni Michał Oksiński. Mężczyzna później wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie i otworzył ogień do przypadkowych osób. W strzelaninie zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym dwaj policjanci i napastnik.

Oksiński został zatrzymany po wymianie ognia z funkcjonariuszami. W poniedziałek, 9 listopada zmarł w szpitalu. Śledczy nadal badają przebieg wydarzeń i motywy jego działania.