Dramat rozegrał się we wtorek, 17 listopada, około godziny 5:50 rano w powiecie kieleckim, na odcinku łączącym Łagów ze Złotą Wodą. Na tamtejszej drodze krajowej nr 74 samochód osobowy marki Peugeot zderzył się czołowo z ciężarowym Renault ciągnącym naczepę.

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Wypadek na DK 74 w Złotej Wodzie. 24-letni kierowca ciężarówki próbował uniknąć zderzenia

Pracujący na miejscu policjanci ustalili, że za kierownicą ciężarowego Renault siedział trzeźwy 24-latek. Mężczyzna poruszał się od strony Łagowa w kierunku miejscowości Złota Woda.

W pewnym momencie zza aut wymijających się na przeciwległym pasie wprost pod nadjeżdżającą ciężarówkę wyjechał osobowy Peugeot. Młody kierowca zestawu błyskawicznie podjął próbę uniknięcia kraksy.

„Kierujący ciężarówką podjął manewr obronny i zjechał na prawe pobocze. Jednak pomimo tego doszło do czołowego zderzenia pojazdu osobowego z pojazdem ciężarowym. Niestety na skutek odniesionych obrażeń mężczyzna kierujący pojazdem Peugeot poniósł śmierć na miejscu” – relacjonuje starszy aspirant Jacek Borek z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Trwa identyfikacja zmarłego kierowcy, a trasa jest zablokowana w obu kierunkach.

Do akcji ratunkowej zadysponowano funkcjonariuszy policji oraz sześć zastępów straży pożarnej. Obrażenia kierowcy Peugeota okazały się jednak śmiertelne i mężczyzna zmarł na miejscu wypadku.

„Z naszych pierwszych ustaleń wynika, że Peugeot zderzył się czołowo z samochodem ciężarowym. Zginął człowiek podróżujący autem osobowym” – potwierdza st. asp. Jacek Borek z kieleckiej policji.

„Obecnie trwają czynności na miejscu zdarzenia zmierzające nie tylko do ustalenia dokładnych okoliczności wypadku, jak i tożsamości ofiary z pojazdu osobowego. Droga krajowa 74 na miejscu zdarzenia jest całkowicie zablokowana” – dodaje policjant.

Przejazd drogą krajową nr 74 jest w pełni wstrzymany w obie strony. Mundurowi wyznaczyli już objazdy dla kierowców i na bieżąco kierują ruchem.