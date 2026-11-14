Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Nawet 90% dofinansowania na rozwój pracowników i firm

Inwestycja w pracowników to inwestycja w rozwój firmy

Nowoczesne wiaty garażowe, przystanki, estetyczne ławki i elementy architektury miejskiej to konstrukcje, które mijamy każdego dnia. Nie zawsze jednak zastanawiamy się, gdzie i przez kogo zostały zaprojektowane oraz wykonane. Wiele z nich powstaje w Polsce, między innymi w niewielkim, ale nowoczesnym przedsiębiorstwie ze Skarżyska-Kamiennej.

Firma należąca do Sebastiana Karpety od lat stawia na wysoką jakość produktów, rozwój technologiczny i doskonalenie kompetencji pracowników. Jak podkreśla jej właściciel i prezes, odpowiednio przygotowana kadra ma kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju przedsiębiorstwa.

– To, co buduje naszą pozycję, to nie tylko oferta produktowa, ale również inwestowanie w rozwój naszych pracowników. Stale podnosimy możliwości technologiczne, udoskonalamy procesy i dbamy o to, aby oferowane przez nas rozwiązania odpowiadały najwyższym standardom rynkowym. By temu sprostać – potrzebni są odpowiedni, wysoko wykwalifikowani ludzie, którzy współtworzą firmę i są współautorami naszego sukcesu – podkreśla pan Sebastian.

Przedsiębiorstwo od lat korzysta ze wsparcia Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). To jeden z instrumentów umożliwiających pracodawcom inwestowanie w rozwój kadr poprzez dofinansowanie kształcenia. Środki można przeznaczyć nie tylko na kursy i szkolenia, ale również na zdobywanie specjalistycznych uprawnień oraz certyfikatów.

Autor: KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY/ Materiały prasowe

Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Jakie szkolenia można dofinansować?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy daje pracodawcom możliwość wyboru form kształcenia odpowiadających potrzebom ich firm. Mogą to być zarówno szkolenia rozwijające umiejętności zawodowe, jak i kompetencje społeczne oraz interpersonalne.

Przykładem są szkolenia, z których skorzystało przedsiębiorstwo Sebastiana Karpety, między innymi „Nowoczesne zarządzanie zespołem” oraz „Równe traktowanie, przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w branży usługowej”.

Choć tego rodzaju zajęcia nie są bezpośrednio związane z wiedzą techniczną, mają istotne znaczenie dla efektywności pracy, zarządzania zespołem i budowania relacji międzyludzkich.

Pracodawcy mogą korzystać również z dofinansowania studiów podyplomowych oraz szkoleń zapewniających specjalistyczną wiedzę i umiejętności, w tym kompetencje techniczne niezbędne do wykonywania określonego zawodu.

Wsparcie z KFS obejmuje także możliwość finansowania badań lekarskich i psychologicznych wymaganych do podjęcia kształcenia oraz pracy po jego ukończeniu. Środki można przeznaczyć również na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie kształcenia.

Kto może skorzystać z dofinansowania KFS?

Z możliwości oferowanych przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy mogą korzystać różne podmioty, nie tylko przedsiębiorstwa zatrudniające wielu pracowników.

– Warto zaznaczyć, że z dofinansowań w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą korzystać nie tylko przedsiębiorcy – również osoby prowadzące indywidualna działalność gospodarczą, podmioty publiczne, spółdzielnie, samorządy i organizacje pozarządowe. Pracodawca i jego pracownicy mają możliwość uzyskania środków m.in. na szkolenia, kursy lub studia podyplomowe – mówi dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Aleksandra Marcinkowska.

Istotną zaletą programu jest możliwość dopasowania kierunku kształcenia do rzeczywistych potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa. Pracodawca sam wybiera szkolenia lub studia podyplomowe, które pozwolą pracownikom zdobyć kwalifikacje potrzebne firmie.

Wyboru należy dokonać spośród ofert dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, dostępnej pod adresem uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

Dofinansowanie ze środków KFS może wynieść nawet 90% kosztów kształcenia.

Autor: KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY/ Materiały prasowe

Ile wynosi dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego?

Wysokość dostępnego wsparcia zależy między innymi od wielkości podmiotu ubiegającego się o środki.

W przypadku firm zatrudniających do 9 pracowników, łącznie z pracodawcą, limit dofinansowania wynosi czterokrotność przeciętnego wynagrodzenia, czyli blisko 36 tys. zł.

Najwyższy limit przewidziano dla dużych przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 249 pracowników. Mogą one otrzymać środki odpowiadające czternastokrotności przeciętnego wynagrodzenia, czyli blisko 125 tys. zł.

Maksymalna kwota dofinansowania, którą można wykorzystać rocznie na jedną osobę, wynosi 200% przeciętnego wynagrodzenia, a więc obecnie blisko 18 tys. zł. Taki sam limit obowiązuje osoby prowadzące działalność gospodarczą i niezatrudniające pracowników.

Program przewiduje także wkład własny. W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych oraz podmiotów zatrudniających do 9 pracowników wynosi on 10% kosztów kształcenia. Pozostałe firmy pokrywają 30% kosztów.

KFS w województwie świętokrzyskim. Tysiące osób skorzystały ze wsparcia

Krajowy Fundusz Szkoleniowy od lat wspiera rozwój kompetencji zawodowych mieszkańców województwa świętokrzyskiego.

Od 2014 roku dzięki środkom KFS kwalifikacje podniosło już blisko 30 tysięcy pracowników i pracodawców z regionu. Dofinansowanie trafiło do niemal 10 tysięcy firm.

Dane te pokazują, że wsparcie w ramach KFS jest wykorzystywane przez przedsiębiorstwa i pracodawców inwestujących w rozwój swoich zespołów.

Jak ubiegać się o dofinansowanie z KFS?

Nabory wniosków o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego ogłaszają i publikują na swoich stronach internetowych miejski oraz powiatowe urzędy pracy.

O dofinansowanie kształcenia mogą ubiegać się pracodawcy zarówno dla siebie, jak i swoich pracowników. Wsparcie może obejmować osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia oraz umowy o dzieło.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to możliwość rozwijania kompetencji potrzebnych do codziennej pracy i dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dzięki dofinansowaniu pracodawcy mogą inwestować w kwalifikacje zespołów, wybierając szkolenia i inne formy kształcenia dostosowane do swoich potrzeb.

Więcej informacji o Krajowym Funduszu Szkoleniowym można znaleźć na stronie www.wupkielce.praca.gov.pl w zakładce „Krajowy Fundusz Szkoleniowy”.