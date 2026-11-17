Remont przyniósł rezultaty, ale nie wszędzie

Z analiz, przygotowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego wynika, że na niektórych odcinkach remontowanej sieci tramwajowej, czas przejazdu skrócił się nawet o dwie minuty.

Największą, pozytywną różnicę odczuwać mają obecnie pasażerowie podróżujący na odcinku Alei Jerozolimskich oraz przez Mokotów. Szybciej, zgodnie z danymi, ma być również na Grochowskiej, Puławskiej, Żoliborzu, Bemowie i trasie do Wilanowa.

Jest jednak jedno ale - ograniczenia prędkości taboru na Moście Poniatowskim nadal obowiązują. Dla pasażerów może być to zaskakujące. Remont torowiska zwykle pozwala usunąć wcześniejsze ograniczenia prędkości, poprawić płynność ruchu i skrócić czas podróży. Na przeprawie łączącej centrum z Pragą sytuacja wygląda jednak inaczej.

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To nie stan torowiska ogranicza prędkość

Warto zacząć od tego, że zdaniem Tramwajów Warszawskich, ich infrastruktura biegnąca środkiem mostu, jest w pełni wyremontowana i przygotowana, nawet do kursowania tramwajów z prędkością 60 km/h!

- Ograniczenia na moście nie wynikają ze stanu torowiska. Problemem jest sama konstrukcja Poniatowskiego oraz poziom hałasu - komentuje w rozmowie z „Super Expressem” Witold Urbanowicz, rzecznik Tramwajów Warszawskich.

Most, ze względu na swoją przestarzałą konstrukcję ma rezonować, przez co każdy hałas jest wielokrotnie potęgowany.

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- Próbowaliśmy zaradzić tej bolączce m.in. poprzez szlifowanie torów na całym odcinku mostu. Do końca tego roku zewnętrzny podmiot przeprowadzi pomiar hałasu na obiekcie. Od wyników badań zależeć będzie decyzja o prędkości - dodaje rzecznik.

Tego typu badania trwają kilka dni. W ich trakcie mierzony jest poziom hałasu względem tła. Średnio dopuszczalny limit hałasu oscyluje między 50 a 68 dB w dzień oraz 45 do 60 dB w nocy. Na początku 2027 r. zarząd spółki, jak i zwykli mieszkańcy będą znać już odpowiedź na pytanie „czy tramwaj może jeździć szybciej po Moście Poniatowskiego”.

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Zderzenie dwóch pociągów osobowych w Pradze

Remont mostu potrzebny na wczoraj!

Jeżeli pomiar będzie niekorzystny Tramwaje Warszawskie mają związane ręce, ponieważ jedynym, realnym sposobem na zmniejszenie poziomu hałasu jest gruntowny remont mostu. Tym z kolei mógłby się zająć Zarząd Dróg Miejskich. Sprawa nie jest jednak prosta. Ogromne koszty, konieczność konsultacji niemal każdego działania z konserwatorem zabytków oraz planowany przez PKP remont linii średnicowej skutecznie wszystko komplikują.

Urzędnicy ZDM-u mówią wprost - „most nadaje się do generalnego remontu”.

- Problemem są pieniądze. W 2019 r. szacowaliśmy, że taki remont może kosztować około 400 mln zł. Kwota ta, z doświadczenia, niemal zawsze jest niedoszacowana. Dzisiaj suma takiej renowacji powoli zbliża się raczej do miliarda złotych - komentuje Maciej Dziubiński, rzecznik prasowy ZDM-u.

Jak słyszymy w rozmowie z urzędnikami, poza środkami, które Warszawa musiałaby pozyskać ze Skarbu Państwa, kluczowe jest również sprzężenie remontu mostu z pracami nad linią średnicową. Dodatkowo konieczne jest zebranie brakującej dokumentacji z czasów PRL-u, która była prowadzona niechlujnie.

- W ZDM-ie już dawno doszliśmy do wniosku, że Most Poniatowskiego będzie remontowany jednocześnie z pracami nad linią średnicową, które zależą od PKP. Most i tak będzie wtedy zamknięty dla ruchu, toteż lepszej szansy mieć nie będziemy. Remont linii średnicowej ruszyć ma w latach 30., jednak kiedy dokładnie? Tego nie wiemy - dodaje Dziubiński.

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Część prac idzie ku końcowi

Pozytywną wiadomością może być to, że powoli zmierza do końca remont wiaduktu, czyli elementów nośnych, barier i chodników Mostu Poniatowskiego. Jakub Dybalski z ZDM-u nie chce jednak podać wiążącej daty.

- Prace idą ku końcowi. Mnóstwo rzeczy wyszło podczas samego remontu. Często podczas docierania do wewnętrznych warstw obiektu, ich stan był dużo gorszy niż pierwotnie zakładaliśmy, np. okładziny części nośnych wiaduktu - dodaje Dybalski.

Drugą uspokajającą informacją może być to, że Tramwaje Warszawskie zdążyły z remontem torowiska przed planowanymi pracami nad stacją Warszawa Wschodnia. Po ograniczeniu ruchu kolejowego, co ma nastąpić 17 stycznia 2027 r., Aleje Jerozolimskie oraz Most Poniatowskiego będą oblegane przez znacznie więcej podróżnych.

- Trasa jest przystosowana do obsługi większej liczby tramwajów. Wcześniej, np. podczas zamknięcia Mostu Łazienkowskiego, jeździło tędy znacznie więcej taborów - podsumowuje Witold Urbanowicz.

Decyzje o trasach linii, rozkładach i ewentualnych dodatkowych połączeniach będzie podejmować Zarząd Transportu Miejskiego.

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