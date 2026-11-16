WARS wprowadza nowe menu. Zmieniły się ceny popularnych dań

Nowe menu w Warsie na sezon 2026/2027. Co oferuje przewoźnik?

Spółka WARS stworzyła odświeżoną propozycję kulinarną. Nowa karta dań wprowadzona dokładnie 22 października 2026 roku zawiera posiłki dopasowane do różnych pór dnia. Pasażerowie bez problemu zamówią w pociągu pożywne śniadania, rozgrzewające zupy, sycące dania główne, mniejsze przekąski i słodkie desery.

Największą nowością w obecnej ofercie jest znacznie szerszy wybór serwowanych potraw. Tradycyjne polskie receptury połączono z trendami znanymi z nowoczesnej gastronomii, pamiętając również o podróżnych na diecie bezmięsnej. Klienci mogą zamówić chociażby wegański bigos z dodatkiem śliwki, który stanowi świetny zamiennik dla klasycznego, mięsnego specjału. Jakie jeszcze pozycje trafiły do odświeżonej karty?

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Odwiedziliśmy czeskiego Warsa! Tak wygląda menu

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Co zjeść w wagonie restauracyjnym WARS? Lista dań i cennik

Chociaż oferta wagonów restauracyjnych mocno się rozrosła, kulinarna klasyka wciąż odgrywa w niej kluczową rolę. Amatorzy tradycyjnych smaków nadal bez przeszkód zamówią w pociągu pierogi, żurek czy kotleta schabowego. Poniżej przedstawiamy jednak pełne zestawienie potraw i przekąsek dostępnych w jesienno-zimowym menu WARS na przełomie 2026 i 2027 roku:

Jajecznica ze szczypiorkiem – 24 zł

Śniadanie WARS z jajkami sadzonymi, frankfurterkami i boczkiem – 36 zł

Stek siekany z pieczarkami – 37 zł

Filet z kurczaka sous-vide z camembertem – 45 zł (EIP/EIC)

Grillowany filet z kurczaka – 44 zł (IC)

Wegański bigos ze śliwką – 38 zł

Panierowany camembert z żurawiną – 29 zł

Schiacciata z szarpaną wieprzowiną – 24 zł

Sałatka polska z szynką i serem – 33 zł

Pierogi – 33 zł

Kotlet schabowy – 46 zł

Żurek – 19 zł

Zupa pomidorowa – 19 zł

Rogaliki francuskie ze słodkimi dodatkami – 21 zł

Szarlotka – 16 zł.

Nowy cennik w Warsie. Ile trzeba zapłacić za schabowego i żurek?

Wprowadzenie odświeżonego menu wiąże się nie tylko z poszerzeniem asortymentu, ale również z aktualizacją dotychczasowych cen. Pasażerowie często stołujący się w kolejowych wagonach gastronomicznych muszą przygotować się więc na nieco wyższe rachunki. Wzrost cen dotknął między innymi najbardziej rozpoznawalnych dań, które od wielu lat stanowią fundament oferty przewoźnika.

Za talerz żurku trzeba obecnie zapłacić 19 zł, co oznacza podwyżkę o 1 zł względem starego cennika. O dokładnie taką samą kwotę podrożały pierogi, których koszt zmienił się z 32 na 33 zł. Z kolei cena kotleta schabowego wzrosła z dotychczasowych 44 do 46 zł w aktualnej karcie.

Najpopularniejsze potrawy w pociągach PKP. Co najchętniej zamawiają Polacy?

Podsumowanie wyników sprzedaży z 2025 roku wyraźnie dowodzi, że podróżni chętnie korzystają z kolejowej gastronomii i najchętniej wybierają znane, tradycyjne smaki. Bezwzględnym hitem okazał się kotlet schabowy kupiony blisko 302 tys. razy, a na podium znalazły się jeszcze żurek z wynikiem 266 tys. zamówień oraz pierogi, na które pasażerowie zdecydowali się 227 tys. razy.