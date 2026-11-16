Nastolatkowie szykowali zamach. Służby ujawniają szokujące powiązania

Młodzi faszyści szykowali zamach
O zatrzymaniu trzech nastolatków poinformował we wpisie na platformie X Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych. Zatrzymani przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) to obywatele Polski: 16-latek oraz dwóch 17-latków. Według służb byli związani z międzynarodowym środowiskiem neonazistowskim.
- Zatrzymani przez ABW byli uczniami szkół ponadpodstawowych. Pochodzili z województwa kujawsko-pomorskiego oraz wielkopolskiego. Sprawa ma charakter rozwojowy - komentuje w rozmowie z „Super Expressem” rzecznik Jacek Dobrzyński.
Z ustaleń śledczych wynika, że nastolatkowie propagowali skrajnie prawicowe ideologie: faszyzm i nazizm. Sprawa miała jednak znacznie poważniejszy wymiar.
„Nastolatkowie nie tylko propagowali ideologię nazistowską i faszystowską, ale podejmowali już działania zmierzające do popełniania przestępstw o charakterze terrorystycznym” - przekazał minister Siemoniak.
Służby uznały, że aktywność zatrzymanych przestała ograniczać się do publikowania i wymiany radykalnych treści. Według śledczych pojawiły się konkretne przygotowania mogące stworzyć realne zagrożenie.
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Rozmawiali o materiałach wybuchowych i broni
Według ABW starsi nastolatkowie kontaktowali się przy użyciu komunikatorów internetowych. Mieli wymieniać się informacjami na temat domowego wytwarzania materiałów wybuchowych, konstruowania improwizowanej broni oraz przygotowywania materiałów pirotechnicznych.
Śledczy oceniają, że zainteresowanie tymi zagadnieniami miało służyć bezpośredniemu przeprowadzeniu działań o charakterze terrorystycznym.
Podczas przeszukania pomieszczeń zajmowanych przez jednego z podejrzanych funkcjonariusze ABW zabezpieczyli substancje chemiczne. Według służb mogły one zostać wykorzystane do wytwarzania materiałów wybuchowych. Zabezpieczone środki zostaną poddane specjalistycznym badaniom.
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Dwaj 17-latkowie trafili do aresztu
Po wykonaniu czynności prokuratura wystąpiła o izolację dwóch starszych podejrzanych. Sąd uwzględnił wnioski i zastosował wobec 17-latków tymczasowe aresztowanie.
Najmłodszy z zatrzymanych podlega zasadom postępowania wobec nieletnich. Decyzją sądu 16-latek został umieszczony w schronisku dla nieletnich.
Śledczy badają międzynarodowe powiązania
Postępowanie prowadzi Prokuratura Regionalna w Gdańsku wspólnie z ABW. Śledztwo ma charakter rozwojowy. Funkcjonariusze analizują zabezpieczone telefony, komputery i internetową komunikację podejrzanych. Jak przekazał minister Siemoniak, młodzi Polacy mieli należeć do międzynarodowego środowiska skrajnej prawicy.
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Młodzi mężczyźni radykalizują się w internecie
Sprawa zwraca uwagę na mechanizm radykalizacji młodych ludzi w zamkniętych grupach internetowych. ABW ostrzegała wcześniej, że niebezpieczne środowiska wykorzystują między innymi komunikatory Telegram i Discord do rozpowszechniania neonazistowskich, rasistowskich i antysemickich materiałów.
W innej sprawie z września br. ABW zatrzymała dwóch 16-latków aktywnych w takich grupach. Na zabezpieczonych urządzeniach znajdowały się materiały dotyczące zamachów, masowych zabójstw i tak zwanych samotnych sprawców. ABW podkreśla, że bada w takich przypadkach całą sieć kontaktów i proces przechodzenia od fascynacji przemocą do konkretnych przygotowań.
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