Nastolatkowie szykowali zamach. Służby ujawniają szokujące powiązania

Młodzi faszyści szykowali zamach

O zatrzymaniu trzech nastolatków poinformował we wpisie na platformie X Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych. Zatrzymani przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) to obywatele Polski: 16-latek oraz dwóch 17-latków. Według służb byli związani z międzynarodowym środowiskiem neonazistowskim.

- Zatrzymani przez ABW byli uczniami szkół ponadpodstawowych. Pochodzili z województwa kujawsko-pomorskiego oraz wielkopolskiego. Sprawa ma charakter rozwojowy - komentuje w rozmowie z „Super Expressem” rzecznik Jacek Dobrzyński.

Z ustaleń śledczych wynika, że nastolatkowie propagowali skrajnie prawicowe ideologie: faszyzm i nazizm. Sprawa miała jednak znacznie poważniejszy wymiar.

„Nastolatkowie nie tylko propagowali ideologię nazistowską i faszystowską, ale podejmowali już działania zmierzające do popełniania przestępstw o charakterze terrorystycznym” - przekazał minister Siemoniak.

Służby uznały, że aktywność zatrzymanych przestała ograniczać się do publikowania i wymiany radykalnych treści. Według śledczych pojawiły się konkretne przygotowania mogące stworzyć realne zagrożenie.

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Funkcjonariusze @ABW_GOV_PL zatrzymali 3 obywateli RP, 16-latka i dwóch 17-latków, związanych z międzynarodowym środowiskiem neonazistowskim. ▶️ Nastolatkowie nie tylko propagowali ideologię nazistowską i faszystowską, ale podejmowali już działania zmierzające do popełniania przestępstw o charakterze terrorystycznym. ▶️ Szczególne znaczenie dla postępowania mają ustalenia dotyczące dwóch 17-latków. Za pośrednictwem komunikatorów internetowych wymieniali się informacjami dotyczącymi domowej produkcji materiałów wybuchowych, konstruowania improwizowanej broni palnej oraz wytwarzania materiałów pirotechnicznych do bezpośredniego przeprowadzenia działań o charakterze terrorystycznym. ▶️ Podczas przeszukania pomieszczeń zajmowanych przez jednego z podejrzanych, funkcjonariusze #ABW zabezpieczyli substancje chemiczne mogące służyć do wytwarzania materiałów wybuchowych. ▶️ Decyzją sądu dwaj 17-latkowie trafili do aresztu, a ich 16-letni kolega został umieszczony w schronisku dla nieletnich. ▶️ Śledztwo w tej sprawie, prowadzone przez @Prok_Regio_GDA wspólnie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ma charakter rozwojowy.— Tomasz Siemoniak (@TomaszSiemoniak) November 16, 2026

Rozmawiali o materiałach wybuchowych i broni

Według ABW starsi nastolatkowie kontaktowali się przy użyciu komunikatorów internetowych. Mieli wymieniać się informacjami na temat domowego wytwarzania materiałów wybuchowych, konstruowania improwizowanej broni oraz przygotowywania materiałów pirotechnicznych.

Śledczy oceniają, że zainteresowanie tymi zagadnieniami miało służyć bezpośredniemu przeprowadzeniu działań o charakterze terrorystycznym.

Podczas przeszukania pomieszczeń zajmowanych przez jednego z podejrzanych funkcjonariusze ABW zabezpieczyli substancje chemiczne. Według służb mogły one zostać wykorzystane do wytwarzania materiałów wybuchowych. Zabezpieczone środki zostaną poddane specjalistycznym badaniom.

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Dwaj 17-latkowie trafili do aresztu

Po wykonaniu czynności prokuratura wystąpiła o izolację dwóch starszych podejrzanych. Sąd uwzględnił wnioski i zastosował wobec 17-latków tymczasowe aresztowanie.

Najmłodszy z zatrzymanych podlega zasadom postępowania wobec nieletnich. Decyzją sądu 16-latek został umieszczony w schronisku dla nieletnich.

Śledczy badają międzynarodowe powiązania

Postępowanie prowadzi Prokuratura Regionalna w Gdańsku wspólnie z ABW. Śledztwo ma charakter rozwojowy. Funkcjonariusze analizują zabezpieczone telefony, komputery i internetową komunikację podejrzanych. Jak przekazał minister Siemoniak, młodzi Polacy mieli należeć do międzynarodowego środowiska skrajnej prawicy.

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Młodzi mężczyźni radykalizują się w internecie

Sprawa zwraca uwagę na mechanizm radykalizacji młodych ludzi w zamkniętych grupach internetowych. ABW ostrzegała wcześniej, że niebezpieczne środowiska wykorzystują między innymi komunikatory Telegram i Discord do rozpowszechniania neonazistowskich, rasistowskich i antysemickich materiałów.

W innej sprawie z września br. ABW zatrzymała dwóch 16-latków aktywnych w takich grupach. Na zabezpieczonych urządzeniach znajdowały się materiały dotyczące zamachów, masowych zabójstw i tak zwanych samotnych sprawców. ABW podkreśla, że bada w takich przypadkach całą sieć kontaktów i proces przechodzenia od fascynacji przemocą do konkretnych przygotowań.

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