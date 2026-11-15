78 dni poszukiwań Emilii Koprowskiej. Makabryczne odkrycie 4 km od plecaka. Są niepokojące pytania

Sprawa zaginięcia Emilii Koprowskiej z Koszalina przez tygodnie elektryzowała opinię publiczną. Niestety, w niedzielę, 15 listopada, najprawdopodobniej poszukiwania znalazły swój tragiczny finał. W lesie w okolicach Darłowa natrafiono na zwłoki młodej kobiety. Choć formalna identyfikacja wciąż trwa, wszystko wskazuje na to, że to ciało zaginionej 37-latki.

Makabryczne odkrycie w lesie i pierwsze ustalenia prokuratury

Odkrycia dokonano na obszarze, gdzie prowadzono poszukiwania. Jak poinformowała prokurator Ewa Dziadczyk z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie, stan zwłok nie pozwala na natychmiastową identyfikację, ale inne dowody są niemal jednoznaczne.

Zwłoki są w stanie bardzo daleko posuniętego rozkładu, natomiast oględziny odzieży i oględziny przedmiotów, które znaleziono przy zwłokach pozwalają na stwierdzenie z bardzo dużym prawdopodobieństwem, że jest to ciało zaginionej pani Emilii Koprowskiej - przekazała prokurator Dziadczyk.

Śledczy ujawnili także prawdopodobną przyczynę zgonu. Ciało zostało znalezione niecałe 4 kilometry od miejsca, w którym wcześniej natrafiono na plecak kobiety

Na ten moment wszystko wskazuje na to, że śmierć nastąpiła na skutek powieszenia, przy czym ciało zostało zabezpieczone do sekcji i sekcja powinna odpowiedzieć na pytanie, co było faktyczną przyczyną śmierci - dodała prokurator.

Tajemnicze zaginięcie, które zrodziło setki pytań

Przypomnijmy, że poszukiwania 37-letniej Emilii Koprowskiej trwały od 30 sierpnia. To właśnie wtedy Emilia Koprowska była widziana po raz ostatni. Razem z mężem bawiła się na festiwalu muzycznym „ZEW Wydm” w Darłowie. Po sprzeczce z partnerem opuściła teren imprezy, później wsiadła do taksówki i wysiadła w pobliżu hotelu i darłowskich wydm. Wtedy ślad po niej zaginął. Rozpoczęły się szeroko zakrojone poszukiwania, które z każdym tygodniem odsłaniały nowe, niepokojące szczegóły.

Plecak, telefon i cyfrowe ślady. Kluczowe momenty śledztwa

W trakcie śledztwa pojawiały się kolejne tropy. Dwa tygodnie po zaginięciu na plaży w Darłówku odnaleziono telefon Emilii. Zabezpieczony iPhone trafił w ręce biegłych, którzy, jak informowała prokuratura, zdołali częściowo odblokować urządzenie i uzyskać dostęp do zawartych w nim danych.

Kolejny przełom nastąpił 21 września. Na polu uprawnym, około dwóch kilometrów od miejsca, gdzie kobieta wysiadła z taksówki, znaleziono jej brązowy plecak oraz dwa pęki kluczy. Te odkrycia, choć ważne, nie doprowadziły do odnalezienia zaginionej. Policja nieustannie apelowała o pomoc, podkreślając, że każdy sygnał jest ważny.

Praktycznie codziennie ktoś dzwoni do policjantów i przekazuje różne informacje. Każda z tych informacji jest weryfikowana, ale niestety żadna z tych wiadomości nie potwierdziła się - podkreślała w rozmowie ze służbami prasowymi st. asp. Izabela Sreberska z KMP w Koszalinie.

Śledztwo na wielu frontach. "Wszystkie hipotezy brane pod uwagę"

Sprawą od początku żyła cała Polska. W poszukiwania, oprócz policji i prokuratury, zaangażowali się także detektywi Maja i Krzysztof Rutkowscy, którzy wykorzystywali m.in. śmigłowiec i łodzie motorowe. Śledztwo procesowe nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Koszalinie, która od początku nie wykluczała żadnego scenariusza - od nieszczęśliwego wypadku po udział osób trzecich.

Prokurator zleciła policji bardzo dużo czynności w tej sprawie. (...) Obecnie wszystkie hipotezy brane są pod uwagę - informowała w trakcie poszukiwań prokurator Ewa Dziadczyk.

Mąż potwierdza: "Znaleźliśmy zwłoki mojej żony", detektywi dziękują za pomoc

Po niedzielnym odkryciu głos zabrał mąż Emilii Koprowskiej. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych potwierdził tragiczną wiadomość i podziękował za pomoc w poszukiwaniach.

Dzisiaj znaleźliśmy zwłoki mojej żony. Dziękuję jeszcze raz wszystkim za pomoc do ostatniego dnia - powiedział w niedzielę, 15 listopada Krystian Koprowski.

Podziękowania i wyrazy współczucia dla rodziny złożyli również Maja i Krzysztof Rutkowscy.

W 78. dniu od zaginięcia Emilii Koprowskiej odnaleziono jej ciało. To niezwykle trudny i bolesny moment dla wszystkich, którzy przez ostatnie tygodnie z nadzieją i zaangażowaniem uczestniczyli w poszukiwaniach - napisali w oświadczeniu.

Co dalej? Sekcja zwłok i ustalanie okoliczności śmierci

Choć poszukiwania dobiegły końca, praca śledczych wciąż trwa. Kluczowa będzie sekcja zwłok, która ma ostatecznie potwierdzić przyczynę śmierci. Niewykluczone, że do pełnej identyfikacji potrzebne będą badania DNA.

Nie można wykluczyć, że do potwierdzenia tożsamości kobiety potrzebne będą badania DNA. (...) Od początku brano pod uwagę różne wersje wydarzeń, w tym możliwość, że kobieta nie żyje i że ktoś mógł przyczynić się do jej śmierci. Teraz będziemy ustalać, co dokładnie się wydarzyło - zapowiedziała prokurator Ewa Dziadczyk.