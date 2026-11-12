Chciał doprowadzić do powtórki z Krakowa? Andrzej K. chwalił się przynależnością do "wyszkolonej bojówki"

Szokujące wpisy po tragedii w Krakowie

Śledztwo w tej sprawie wszczęła 9 listopada Prokuratura Okręgowa w Koszalinie. Postępowanie dotyczy stworzenia sytuacji wywołującej przekonanie o istnieniu zagrożenia dla życia lub mienia w znacznych rozmiarach, a także publicznego pochwalania popełnienia przestępstwa.

Jak ustalili śledczy, 30-letni mieszkaniec Koszalina dzień po krwawym zamachu w Krakowie opublikował na jednym z portali społecznościowych serię wpisów nawiązujących do tragedii.

Twierdził, że należy do tej samej organizacji

Z przekazanych przez prokuraturę informacji wynika, że mężczyzna nie tylko odnosił się do ataku z 7 listopada, ale również sugerował, że jest członkiem tej samej organizacji co zamachowiec z Krakowa, Michał Oksiński.

Podejrzany umieścił wpisy, w których wskazywał, że należy do tej samej organizacji, określając ją jako wyszkoloną bojówkę. Informował również, że był to pierwszy występ tej organizacji, a następne są planowane - przekazała prok. Ewa Dziadczyk z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Według śledczych takie treści mogły wywołać przekonanie o istnieniu kolejnych zagrożeń oraz doprowadziły do podjęcia działań przez policję.

- W rezultacie wpisy wywołały czynności organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym działania prewencyjne policji mające na celu uchylenie potencjalnego zagrożenia - poinformowała prokurator.

Przyznał się do publikacji wpisów

Zatrzymany Andrzej K. usłyszał zarzuty związane z publicznym pochwalaniem przestępstwa wielokrotnego zabójstwa oraz wywołaniem fałszywego przekonania o zagrożeniu.

Mężczyzna przyznał, że to on zamieszczał wpisy w mediach społecznościowych. Jednocześnie zapewniał śledczych, że nie planował przeprowadzenia żadnego zamachu i nie zamierzał realizować publikowanych gróźb.

- Podejrzany przyznał się do umieszczania wpisów sugerujących zamach, jednocześnie zaprzeczając, aby faktycznie zamierzał go dokonać - przekazała prok. Ewa Dziadczyk.

Sąd zdecydował o areszcie

Prokuratura wystąpiła do Sądu Rejonowego w Koszalinie z wnioskiem o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego. Sąd przychylił się do tego wniosku.

10 listopada zapadła decyzja o tymczasowym aresztowaniu 30-latka. Śledczy podkreślają, że sprawa ma szczególny charakter ze względu na okoliczności, w jakich pojawiły się wpisy, i społeczne emocje po tragedii w Krakowie.

Za zarzucane Andrzejowi K. czyny grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. Śledztwo w sprawie jest kontynuowane.

Internet nie daje anonimowości

Sprawa z Koszalina jest również przestrogą dla wszystkich użytkowników mediów społecznościowych. W emocjonalnych komentarzach publikowanych po głośnych wydarzeniach niektórzy traktują internet jak miejsce, w którym można pozwolić sobie na więcej. Tymczasem służby przypominają, że w sieci nikt nie jest całkowicie anonimowy, a wpisy publikowane na portalach społecznościowych mogą stać się przedmiotem postępowania karnego.

W przypadku 30-latka śledczy uznali, że jego słowa nie były niewinnym żartem, lecz mogły zostać odebrane jako realna zapowiedź kolejnych ataków i doprowadziły do uruchomienia działań policji. To pokazuje, że nawet wpis będący, zdaniem autora, wyłącznie wytworem wyobraźni, prowokacją lub nieprzemyślanym żartem może zostać potraktowany niezwykle poważnie. Zwłaszcza gdy dotyczy terroryzmu, przemocy lub gróźb wobec życia i zdrowia ludzi. Konsekwencje mogą być bardzo dotkliwe, od zatrzymania i postawienia zarzutów po wieloletnią odpowiedzialność karną.

37