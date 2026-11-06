Pendolino do Ustki znika z rozkładu. PKP Intercity rezygnuje z popularnego połączenia

PKP Intercity kasuje Pendolino do Ustki. Znamy plany przewoźnika

W minionym sezonie letnim jedną z nowości na torach było uruchomienie kursów Pendolino do Ustki. Skład kategorii Express InterCity Premium (EIP) gwarantował podróżnym ze stolicy bezpośredni dojazd do chętnie odwiedzanego bałtyckiego kurortu. Trasa pociągu z Warszawy wiodła przez Słupsk prosto na wybrzeże. Dzięki temu rozwiązaniu wczasowicze mogli dotrzeć nad morze w komfortowych warunkach i bez uciążliwych przesiadek.

Sporo pasażerów miało nadzieję na zachowanie tej wygodnej relacji w następnych sezonach. Plany te nie doczekają się jednak realizacji. Z ustaleń portalu Rynek Kolejowy wynika, że spółka PKP Intercity nie uwzględniła tego pociągu w letnim rozkładzie jazdy na 2027 rok. Kolejowy przewoźnik oficjalnie przyznał, że w kolejnym sezonie składy Pendolino nie zawitają do Ustki.

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Remonty torów blokują Pendolino do Ustki w 2027 roku

Główną przyczyną wycofania letniego kursu są prowadzone na szeroką skalę prace torowe. Utrudnienia wynikają z przebudowy linii kolejowej nr 202, zapewniającej komunikację między Trójmiastem a Słupskiem. Choć roboty na szlaku ze Słupska do Lęborka zbliżają się do finału, to w kolejnym roku ruszy modernizacja odcinka łączącego Gdynię z Lęborkiem. Oznacza to, że problemy z przepustowością na tej trasie potrwają jeszcze kilka lat.

Przedstawiciele PKP Intercity zwracają też uwagę na kwestie dotyczące samego taboru Pendolino. Według zapowiedzi przewoźnika szansa na przywrócenie kursów do Ustki zależy od podniesienia prędkości do 250 km/h na Centralnej Magistrali Kolejowej i odpowiedniego ułożenia obiegów pociągów.

Taka decyzja nie przekreśla jednak szans na powrót szybkiej kolei do nadbałtyckiej miejscowości w przyszłości. Spółka PKP Intercity dopuszcza opcję wznowienia letnich połączeń, lecz w tym momencie nie wskazuje żadnej przybliżonej daty.

Pociąg IC Lazur zastąpi Pendolino na trasie z Warszawy do Ustki

Wczasowicze z centralnej Polski nie stracą jednak całkowicie bezpośredniego dojazdu pociągami PKP Intercity do Ustki. W sezonie letnim 2027 roku na tory powróci wakacyjny skład IC Lazur, który w minionych latach woził pasażerów z Łodzi nad sam Bałtyk. W tegoroczne wakacje kursował za niego właśnie pociąg Pendolino.

Według przygotowywanego rozkładu pociąg IC Lazur wyruszy ze stacji w Łodzi o godzinie 5:27, natomiast z Warszawy odjedzie o 6:58. Na stacji docelowej w Ustce zamelduje się o 12:53. Kurs powrotny znad morza zaplanowano na godzinę 15:25, dzięki czemu podróżni wysiądą w stolicy około godziny 21, a w Łodzi pojawią się po 22:30.