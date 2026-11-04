Nowe bloki TBS w Koszalinie za ponad 60 mln zł. Na mieszkania czeka 237 rodzin

Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego wybuduje nowe bloki przy ulicy Irlandzkiej

Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego odpowiada za realizację nowego projektu mieszkaniowego na osiedlu Unii Europejskiej. Całe przedsięwzięcie przy ulicy Irlandzkiej zaplanowano na kilka etapów. Podczas pierwszych dwóch faz prac powstaną dwa budynki wielorodzinne mieszczące łącznie 155 lokali.

Projekt zakłada budowę mniejszego obiektu z 57 lokalami oraz większego, w którym znajdzie się 98 mieszkań. Ich metraż będzie się wahał od około 34 do 69 metrów kwadratowych, a w ofercie pojawią się układy jedno-, dwu-, trzy- oraz czteropokojowe. Co istotne, TBS przygotowuje wszystkie te mieszkania wyłącznie z myślą o wynajmie, więc nie trafią one do wolnej sprzedaży.

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Ile kosztują nowe mieszkania TBS w Koszalinie?

Przedsięwzięcie wiąże się ze sporymi wydatkami, które łącznie przekroczą 63 miliony złotych. Koszt wzniesienia pierwszego bloku oszacowano na około 25 milionów złotych, a drugiego na 38,37 miliona złotych. Inwestor dysponuje już pełnym finansowaniem projektu oraz prawomocnymi pozwoleniami na budowę dla obu zaplanowanych obiektów.

Projekty budynków uwzględniają szereg udogodnień dla przyszłych mieszkańców, w tym podziemne hale garażowe, windy oraz komórki lokatorskie. Wokół nowych bloków powstanie również pełna infrastruktura obejmująca zewnętrzne miejsca postojowe, wewnętrzne drogi dojazdowe, chodniki i zaaranżowane tereny zielone.

Standard nowych mieszkań

Dużym atutem tej inwestycji jest sposób wykończenia lokali. Zamiast tradycyjnego stanu deweloperskiego, najemcy otrzymają klucze do mieszkań TBS w standardzie gotowym do wprowadzenia się. Dzięki temu nowi lokatorzy unikną konieczności samodzielnego przeprowadzania wszystkich prac remontowych i wykończeniowych przed zamieszkaniem.

Kto może wynająć nowe mieszkania TBS przy ulicy Irlandzkiej w Koszalinie?

Oferta w blokach przy ulicy Irlandzkiej skierowana jest do osób i rodzin nieposiadających własnego lokum, które nie mają zdolności na zakup nieruchomości na wolnym rynku, a zarazem przekraczają kryteria uprawniające do lokalu komunalnego. Lokale funkcjonujące w systemie budownictwa społecznego cieszą się w mieście ogromną popularnością. Statystyki z marca 2026 roku pokazują, że w kolejce po mieszkanie TBS w Koszalinie czekało 237 rodzin, co przekłada się na łącznie 521 osób.