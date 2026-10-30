Rozpowszechniał pornografię z udziałem dzieci! 34-latek aresztowany

Śledztwo pod nadzorem prokuratury

Sprawę prowadzi Prokuratura Rejonowa w Białogardzie. Jak wynika z informacji przekazanych przez śledczych, 34-latek miał rozpowszechniać zdjęcia oraz filmy zawierające treści pornograficzne z udziałem małoletnich. Do udostępniania materiałów wykorzystywane było oprogramowanie przeznaczone do obsługi sieci peer-to-peer (P2P).

Jak przekazała prok. Ewa Dziadczyk z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie, postępowanie jest prowadzone przeciwko 34-letniemu mężczyźnie, któremu przedstawiono zarzut rozpowszechniania materiałów pornograficznych z udziałem dzieci za pośrednictwem specjalistycznego oprogramowania służącego do wymiany plików.

Podejrzany przyznał się do winy

Śledczy poinformowali, że podczas przesłuchania w charakterze podejrzanego mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu.

Jak zaznaczyła prok. Ewa Dziadczyk, zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie podejrzanemu zarzutów, a następnie skierowanie do sądu wniosku o zastosowanie środka zapobiegawczego.

Sąd zdecydował o areszcie

W piątek, 30 października 2026 roku, Sąd Rejonowy w Białogardzie przychylił się do stanowiska prokuratora i zastosował wobec 34-latka tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy.

Zdaniem śledczych izolacyjny środek zapobiegawczy jest konieczny dla prawidłowego toku postępowania przygotowawczego.

Surowa kara za przestępstwo

Przestępstwa związane z rozpowszechnianiem pornografii z udziałem małoletnich należą do najpoważniejszych czynów skierowanych przeciwko dzieciom. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za czyn zarzucany 34-latkowi grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Śledztwo w tej sprawie pozostaje w toku, a prokuratura kontynuuje gromadzenie materiału dowodowego.

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