Popularny kurort nad Bałtykiem chce ograniczyć ruch hulajnóg. Miasto apeluje o nowy znak drogowy

Hulajnogi elektryczne w Kołobrzegu stwarzają zagrożenie dla pieszych

Chociaż hulajnogi elektryczne są dziś stałym elementem krajobrazu polskich miast, to w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego coraz częściej generują groźne sytuacje oraz konflikty. Zjawisko to jest wyjątkowo dotkliwe w Kołobrzegu, który posiada status uzdrowiska. Tamtejsze parki, deptaki i promenady są każdego dnia odwiedzane przez tysiące spacerowiczów, w tym kuracjuszy, seniorów, turystów oraz rodziny z dziećmi.

Władze nadmorskiego kurortu zwracają uwagę, że w tak zatłoczonych przestrzeniach nawet jazda z dozwoloną prawem prędkością może być bardzo niebezpieczna dla pieszych.

Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska postuluje nowy znak drogowy

Zdaniem kołobrzeskich urzędników, obecne prawo nie daje samorządom odpowiednich narzędzi do regulowania tego typu ruchu. Brakuje bowiem w katalogu znaków drogowych symbolu, który zakazywałby wjazdu wyłącznie hulajnogom elektrycznym, nie blokując jednocześnie drogi innym uczestnikom ruchu, chociażby rowerzystom.

W związku z tym władze Kołobrzegu poprosiły Związek Miast Polskich o poparcie ich postulatu i zainicjowanie zmian w przepisach ogólnokrajowych. Nowe oznakowanie dałoby podstawę do wyznaczania stref wolnych od elektrycznych jednośladów na obszarach szczególnie obleganych przez spacerowiczów.

- W naszej ocenie zasadne jest umożliwienie wprowadzania ograniczeń ruchu hulajnóg elektrycznych w miejscach, w których ze względu na duże natężenie ruchu pieszych lub szczególną funkcję danego obszaru poruszanie się tymi pojazdami może stwarzać realne zagrożenie – argumentowała prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska.

Prywatne hulajnogi elektryczne omijają miejskie ograniczenia

Przedstawiciele miasta przypominają, że uregulowali już kwestię jednośladów na wynajem. Dzięki porozumieniu z operatorami takich wypożyczalni stworzono około 50 specjalnych stref parkingowych, a ścisłe centrum i promenadę całkowicie wyłączono z ruchu tych urządzeń.

Wprowadzone dotychczas restrykcje obejmują jednak tylko sprzęt należący do komercyjnych firm. Znacznie większe wyzwanie stanowią prywatne hulajnogi, których właściciele nie muszą przestrzegać blokad narzuconych przez operatorów. Samorządowcy dążą do uzyskania narzędzi prawnych, które pozwolą zdyscyplinować właśnie tę grupę użytkowników.

Kołobrzeg wprowadzi zakaz jazdy hulajnogą po parkach i skwerach

Równolegle do walki o zmianę prawa o ruchu drogowym, kołobrzeski magistrat szykuje korekty w regulaminach miejskich terenów zielonych. Zgodnie z przygotowywanym projektem uchwały, ruch hulajnóg elektrycznych na skwerach i w parkach zostanie ograniczony, a w niektórych lokalizacjach pojazdy te będą mogły poruszać się jedynie po wyznaczonych ścieżkach rowerowych.

Władze kurortu tłumaczą, że nowe regulacje mają na celu poprawę bezpieczeństwa spacerowiczów oraz ułatwienie pracy straży miejskiej, która zyska podstawę do egzekwowania przepisów.

Wypadki z udziałem hulajnóg elektrycznych w Kołobrzegu

Za wprowadzeniem nowych obostrzeń przemawiają policyjne statystyki dotyczące zdarzeń drogowych z udziałem elektrycznych jednośladów. W 2025 roku na terenie Kołobrzegu doszło do 11 kolizji oraz jednego wypadku, w którym ucierpiała jedna osoba. Z kolei przez pierwsze dziesięć miesięcy 2026 roku odnotowano już dwa wypadki i 10 kolizji. Urzędnicy miejscy zaznaczają, że sprawcami wszystkich tych incydentów byli użytkownicy prywatnych hulajnóg.

Kołobrzeski samorząd ma teraz nadzieję, że inne polskie miasta poprą ten apel, co pozwoli na wdrożenie odpowiednich zmian w przepisach na szczeblu krajowym.

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