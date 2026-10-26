Pasterze z Koszalina oficjalnie zakończyli sezon. Było strzyżenie owiec i inne atrakcje

Pokaz strzyżenia owiec hitem wydarzenia

Strzyżenie owiec okazało się jednym z najbardziej przyciągających uwagę elementów imprezy. Marcin Piotrowski z Jamna przywiózł na pokazy własne stado, dzięki czemu publiczność zyskała możliwość nie tylko podziwiania samego zabiegu, ale też dotknięcia wełny tuż po jej zdjęciu. Hodowcy chętnie dzielili się informacjami o swojej codziennej pracy i specyfice opieki nad owcami.

Ireneusz Szczepanek, odpowiedzialny za sam pokaz, przekonywał uczestników, że strzyżenie ma wymiar przede wszystkim higieniczny oraz sanitarny i służy głównie poprawie komfortu zwierząt. Podkreślił również, że cały proces przypomina szybką wizytę u fryzjera, gdyż zazwyczaj zajmuje jedynie kilka minut.

Szkolone psy pasterskie i frisbee wzbudziły emocje w Jamnie

Na miejscowym boisku w Jamnie przygotowano część wydarzenia dedykowaną miłośnikom psów, która przyciągnęła sporą widownię. Wyszkolone psy pasterskie zaprezentowały precyzyjne zaganianie owiec, co udowodniło ich świetne zgranie z przewodnikami.

Kolejnym punktem, który wywołał duży entuzjazm, był występ Wiktorii Świtoń z Głowaczewa pod Kołobrzegiem w dog frisbee. Jej pies Maeve wykonywał niezwykłe skoki i chwytał rzucane dyski, zachwycając zebranych widzów. Warto dodać, że zawodniczka od lat aktywnie uczestniczy w tego typu sportowych zmaganiach.

Atrakcje dla dzieci i wyroby regionalne w Koszalinie

Dziedziniec Zagrody Jamneńskiej wypełnił się stoiskami, gdzie można było nabyć rękodzieło, produkty z wełny, a także spróbować tradycyjnych, owczych serów. Lokalne wyroby cieszyły się ogromnym zainteresowaniem gości szukających smaków inspirowanych regionalnym dziedzictwem.

Najmłodsi z zapałem brali udział w warsztatach plastycznych, jednak to karmienie owiec przyniosło im najwięcej radości, co potwierdzili zarówno organizatorzy, jak i uczestnicy. Dzieci ustawiały się w długich kolejkach, a zapasy marchewek przygotowanych dla zwierząt znikały w mgnieniu oka.

Rozmowy o wilkach i bezpiecznej hodowli

W drugiej części spotkania odbyły się prelekcje z udziałem leśników oraz przedstawicieli szczecińskiej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Głównym tematem rozmów były drapieżniki, takie jak wilki czy rysie, oraz metody zabezpieczania zwierząt gospodarskich przed ich atakami.

Czwarta edycja tego niezwykłego wydarzenia zbiegła się z piękną, jesienną aurą, co przełożyło się na ogromną frekwencję w Zagrodzie Jamneńskiej, łącząc zabawę, edukację i promocję tradycji. Pokazuje to wyraźnie, że dziedzictwo pasterskie na Pomorzu wciąż cieszy się olbrzymim zainteresowaniem społeczności.

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