Tiry znikną na dobre ze Szwecji. To już ostatnie tygodnie

Obwodnica gotowa w ponad 90 procentach

Prace przy budowie obwodnicy Szwecji są już bardzo zaawansowane. Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, inwestycja jest ukończona w ponad 90 procentach, a na placu budowy prowadzone są obecnie głównie roboty wykończeniowe i porządkowe. Nowa trasa ma zostać udostępniona kierowcom już niebawem.

To oznacza koniec uciążliwego ruchu tranzytowego przejeżdżającego przez centrum miejscowości. Szczególnie odczują to mieszkańcy domów położonych przy DK22, którą każdego dnia poruszają się ciężkie pojazdy jadące m.in. w kierunku Pomorza Zachodniego i Wielkopolski.

Ponad cztery kilometry nowej drogi

Obwodnica będzie miała 4,18 km długości i ominie Szwecję od południa. Powstaje jako jednojezdniowa droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) w ciągu DK22. Inwestycja jest realizowana przez firmę Budimex w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

Umowę na realizację zadania podpisano w lutym 2024 roku. Wartość kontraktu wynosi około 60,7 mln zł.

Roboty budowlane rozpoczęły się po uzyskaniu decyzji ZRID w marcu 2025 roku. Zgodnie z kontraktem zakończenie wszystkich prac przewidziano na kwiecień 2027 roku, jednak kierowcy mają skorzystać z nowej trasy znacznie wcześniej.

Most nad Piławą i nowe wiadukty

Inwestycja obejmuje nie tylko budowę nowej drogi. W ramach zadania powstał również most nad rzeką Piławą o długości blisko 78 metrów. Obiekt pełni jednocześnie funkcję przejścia dla zwierząt. Wybudowano także dwa wiadukty nad trasą dla ruchu lokalnego oraz ronda na początku i końcu obwodnicy.

Nowa infrastruktura ma poprawić nie tylko płynność ruchu, ale również bezpieczeństwo zarówno kierowców, jak i mieszkańców miejscowości.

To część większych zmian na DK22

Obwodnica Szwecji jest jednym z kilku inwestycji realizowanych wzdłuż DK22 w regionie wałeckim. Trwają również przygotowania i budowa kolejnych obejść miejscowości, m.in. Wałcza, Rusinowa i Człopy. Celem tych inwestycji jest stworzenie bardziej bezpiecznego i płynnego korytarza transportowego na ważnej trasie łączącej Pomorze Zachodnie z centralną częścią kraju.

Dla mieszkańców Szwecji najważniejsze jest jednak jedno: już wkrótce ciężarówki opuszczą centrum miejscowości. Po latach hałasu, drgań i wzmożonego ruchu wieś ma odzyskać spokojniejszy charakter, a przejazd DK22 stanie się szybszy i bardziej komfortowy dla kierowców.

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