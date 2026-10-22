Ukrył kamerę w damskiej szatni komendy. Sąd podjął ostateczną decyzję w sprawie policjanta-podglądacza

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-10-22 19:41

To finał bulwersującej sprawy z Wałcza. Były policjant, który potajemnie nagrywał koleżanki z pracy w damskiej szatni miejscowej komendy, został prawomocnie skazany. Sąd drugiej instancji nie uwzględnił jego odwołania i utrzymał wcześniejszy wyrok.

Sąd podtrzymał wcześniejsze rozstrzygnięcie

Sprawą zajmował się Sąd Okręgowy w Koszalinie po apelacji wniesionej przez oskarżonego byłego funkcjonariusza. Mężczyzna nie zgadzał się z wyrokiem wydanym przez sąd pierwszej instancji, jednak jego argumenty nie przekonały sądu odwoławczego.

Rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Koszalinie, sędzia Sławomir Przykucki, przekazał w rozmowie z TVN24, że sąd utrzymał wcześniejsze rozstrzygnięcie. Były policjant został skazany na sześć miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na rok. Wyrok jest prawomocny i nie podlega już dalszemu zaskarżeniu.

Kamera była ukryta pod ławką

Z ustaleń śledztwa wynika, że mężczyzna zamontował kamerę w damskiej szatni Komendy Powiatowej Policji w Wałczu. Urządzenie zostało ukryte pod jedną z ławek i rejestrowało obraz kobiet korzystających z pomieszczenia. Jak wcześniej informował TVN24, nagrania miały powstawać od 27 września do 4 października 2024 roku.

O sprawie zrobiło się głośno po tym, gdy jedna z policjantek odkryła podejrzane urządzenie. Według informacji podawanych przez lokalne media oraz prokuraturę, przełożeni natychmiast zabezpieczyli sprzęt i powiadomili śledczych.

Śledztwo poza Wałczem

Jak wyjaśniała w rozmowie z TVN24 prok. Ewa Dziadczyk z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie, postępowanie zostało przekazane do Prokuratury Rejonowej w Kołobrzegu. Decyzję podjęto dlatego, że podejrzany funkcjonariusz współpracował wcześniej z wałecką prokuraturą, co mogło budzić wątpliwości dotyczące bezstronności śledztwa.

W trakcie dochodzenia przesłuchano zarówno pokrzywdzone policjantki, jak i samego funkcjonariusza. Jak podawała prokuratura, mężczyzna nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Został objęty policyjnym dozorem, zakazem kontaktu z osobami pokrzywdzonymi oraz zawieszony w wykonywaniu obowiązków służbowych.

Groziły mu trzy lata więzienia

Zarzuty dotyczyły przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego poprzez instalację i wykorzystywanie urządzenia rejestrującego obraz bez wiedzy osób nagrywanych. Jak tłumaczył wcześniej prok. Ryszard Gąsiorowski w rozmowie z „Super Expressem”, kwalifikacja prawna przyjęta przez śledczych przewidywała karę do trzech lat pozbawienia wolności.

Prawomocny wyrok zamyka sprawę, która jesienią 2024 roku wywołała ogromne poruszenie nie tylko wśród funkcjonariuszy z Wałcza, ale również w całym środowisku policyjnym. Ujawnienie ukrytej kamery w miejscu przeznaczonym dla kobiet postawiło pytania o bezpieczeństwo i prywatność nawet wewnątrz instytucji odpowiedzialnych za egzekwowanie prawa.

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