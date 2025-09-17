Ukryta kamera w damskiej szatni na komisariacie. Policjant-podglądacz stanie przed sądem

Zainstalował kamerę, która miała służyć do podglądania. Policjant z komisariatu w Wałczu (woj. zachodniopomorskie), który dopuścił się tego czynu, wkrótce odpowie za swoje naganne zachowanie przed wymiarem sprawiedliwości. Może spędzić nawet kilka lat za więziennymi kratami.

Ukryta kamera na komisariacie

Ukryta kamera na komisariacie

Do Sądu Rejonowego w Wałczu (woj. zachodniopomorskie) trafił akt oskarżenia przeciwko policjantowi, który miał dopuścić się skandalicznego czynu. Mężczyzna jest oskarżony o potajemne zamontowanie kamery w damskiej szatni na terenie komisariatu. Zdarzenie miało miejsce rok temu, na przełomie września i października 2024 r.

- Do przestępstwa doszło pod koniec września, było ono popełniane na pewno przez okres kilku dni, a polegało na nielegalnym zainstalowaniu w budynku komendy, w jednym z pomieszczeń urządzenia nagrywającego - tłumaczył wówczas w rozmowie z "Super Expressem" prok. Ryszard Gąsiorowski z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie. - Komendant policji w Wałczu zabezpieczył wszystkie materiały i to pozwoliło prokuratorowi w Wałczu wszcząć śledztwo, oraz postawić zarzut jednemu z oficerów komendy powiatowej policji w Wałczu.

Mężczyzna został zatrzymany, sprawa natychmiast została zgłoszona do prokuratury. Ze względu na fakt, że Prokuratura Rejonowa w Wałczu współpracowała z podejrzanym policjantem, śledztwo przeniesiono do Prokuratury Rejonowej w Kołobrzegu, aby uniknąć zarzutów o brak bezstronności.

Śledztwo w sprawie kamery w szatni policjantek

W toku postępowania przesłuchano zarówno pokrzywdzone policjantki, jak i samego podejrzanego. Funkcjonariuszowi postawiono zarzuty dotyczące przekroczenia uprawnień poprzez montowanie i posługiwanie się urządzeniami nagrywającymi. Jak podaje prokuratura, podejrzany nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień.

Wobec oskarżonego zastosowano środki zapobiegawcze. Nałożono na niego dozór policyjny, zakazano kontaktowania się ze stronami w sprawie oraz zawieszono w pełnieniu obowiązków służbowych.

Akt oskarżenia w sprawie ukrytej kamery

Rok po tym zdarzeniu sprawa znajdzie swój finał na sali rozpraw. Jak poinformowała w rozmowie z TVN24 prok. Ewa Dziadczyk, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Koszalinie, do Sądu Rejonowego w Wałczu trafił akt oskarżenia.

- Sprawa trafiła do wałeckiego sądu, ponieważ jest on właściwy miejscowo, to tam doszło do tego zdarzenia - tłumaczy prok. Ewa Dziadczyk. - Policjanta oskarżono o to, że zamontował pod ławką urządzenie w postaci kamery i posługiwał się tym urządzeniem rejestrującym obraz i dźwięk w celu podglądania osób korzystających z damskiej szatni służbowej.

Jak opisuje kodeks karny "kto w celu uzyskania informacji do,której nie jest uprawniony zakłada lub podsłuchuje urządzeniem podsłuchowym, wizualnym innym urządzeniem lub oprogramowaniem podlega karze do lat 2". Natomiast w związku z tym, że funkcjonariuszowi zarzucono przekroczenie uprawnień, może mu grozić do lat 3 pozbawienia wolności.

Ukryta kamera na komendzie
