Pijany 48-latek za kierownicą autobusu. Wiózł 30 pasażerów!

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-10-20 12:40

Ponad pół promila alkoholu w organizmie miał kierowca autobusu komunikacji międzymiastowej, którego w poniedziałkowy poranek zatrzymali do kontroli policjanci ze Szczecinka. 48-latek przewoził aż 30 pasażerów na trasie Koszalin-Szczecinek. Jego nieodpowiedzialne zachowanie mogło doprowadzić do tragedii.

Rutynowa kontrola ujawniła poważne zagrożenie

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 19 października rano w Wierzchowie w gminie Szczecinek. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku prowadzili działania pod nazwą „Alkohol i narkotyki”, których celem jest eliminowanie z ruchu kierowców znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Podczas jednej z kontroli drogowych policjanci zatrzymali autobus komunikacji międzymiastowej kursujący na trasie Koszalin-Szczecinek. Za kierownicą siedział 48-letni mężczyzna.

W autobusie było 30 osób

Badanie alkomatem wykazało, że kierowca był nietrzeźwy. Miał w organizmie ponad pół promila alkoholu. Co szczególnie niepokojące, w chwili kontroli autobusem podróżowało około 30 pasażerów.

To oznacza, że każdego kilometra trasy kierowca narażał nie tylko siebie, ale również dziesiątki osób powierzających mu swoje bezpieczeństwo.

- To jeden z niechlubnych „antybohaterów” dzisiejszych działań prowadzonych na terenie całego powiatu. Kierowca autobusu komunikacji międzymiastowej znajdował się w stanie nietrzeźwości i przewoził pasażerów - podkreśla podkom. Anna Matys, oficer prasowy KPP w Szczecinku.

O jego losie zdecyduje sąd

48-latek stracił możliwość dalszej jazdy. Teraz za swoje skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie będzie odpowiadał przed sądem.

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości jest w Polsce przestępstwem. W przypadku kierowcy zawodowego, który przewozi pasażerów, takie zachowanie budzi szczególne oburzenie i stwarza ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

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Policja nie kryje oburzenia

Funkcjonariusze po raz kolejny apelują o rozsądek i przypominają, że mimo licznych kampanii informacyjnych wciąż zdarzają się osoby, które decydują się prowadzić pojazdy po alkoholu.

- Niestety pomimo licznych apeli policyjnych we wszelkiego rodzaju mediach nie brakuje osób, które wsiadają za kierownicę swojego pojazdu, będąc pod wpływem alkoholu. Kierowanie pojazdem zarówno w stanie po spożyciu, jak również w stanie nietrzeźwości jest ogromnym zagrożeniem dla wszystkich użytkowników dróg i nie ma na takie zachowania naszego przyzwolenia! - podkreśla podkom. Anna Matys, oficer prasowy KPP w Szczecinku.

Policjanci zapowiadają, że podobne kontrole będą kontynuowane. Ich celem jest wyeliminowanie z dróg osób, które swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem mogą doprowadzić do tragedii.

Biały autobus na trasie Koszalin-Szczecinek. Na miniaturze alkomat z wynikiem 0.28 mg/l. O pijanym kierowcy czytaj na SE.
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